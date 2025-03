Belém recebe grandes eventos em 2025 em preparação para a COP30

Belém se prepara para um ano histórico. Em novembro de 2025, a capital paraense sediará a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, reunindo líderes globais, ativistas e especialistas para discutir o futuro do planeta. Como parte da preparação para o evento, a cidade receberá uma série de espetáculos e festivais de grande porte, consolidando-se como um dos principais polos culturais do país.

Entre os destaques estão o Amazônia Para Sempre, organizado pelos festivais Rock in Rio e The Town, e a estreia do Global Citizen Festival: Amazônia na América Latina. Com artistas nacionais e internacionais, os eventos colocarão Belém no centro das atenções do entretenimento mundial, promovendo a conexão entre música, cultura e preservação ambiental.

Amazônia Para Sempre: show flutuante e festa no Mangueirão

O festival Amazônia Para Sempre ocorrerá em setembro e será dividido em dois momentos marcantes. No dia 17 de setembro, a cantora americana Mariah Carey fará um show exclusivo em um palco flutuante no Rio Guamá. A estrutura terá um formato inspirado na vitória-régia, uma das plantas mais emblemáticas da Amazônia, e contará com 25 metros de diâmetro e 88 toneladas, criando um espetáculo visual único. A apresentação contará ainda com as participações especiais das paraenses Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, promovendo um encontro de gerações e estilos musicais. O evento será transmitido para todo o Brasil pelo Multishow e TV Globo.

Já no dia 20 de setembro, será a vez de Ivete Sangalo comandar uma grande festa no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O show terá entrada gratuita para 50 mil pessoas, oferecendo ao público uma apresentação repleta de sucessos. No repertório, estarão músicas recentes como “Energia de Gostosa”, “O Verão Bateu em Minha Porta”, “Cria da Ivete” e “Macetando”, além de clássicos como “Sorte Grande”, “Acelera Aê”, “Flor do Reggae” e “Abalou”.

Global Citizen Festival: Amazônia estreia na América Latina

Em novembro, durante a COP30, Belém receberá pela primeira vez na América Latina o Global Citizen Festival: Amazônia, um dos festivais de música e ativismo mais importantes do mundo. O evento será programado para coincidir com a conferência climática, que acontecerá entre 10 e 21 de novembro, e reunirá artistas internacionais, músicos brasileiros e representantes indígenas.

O festival, que já passou por cidades como Nova York, Paris e Londres, tem como objetivo mobilizar a população para causas sociais e ambientais. O acesso ao evento será gratuito, mas para garantir a entrada, os interessados deverão participar de ações promovidas pela organização do Global Citizen, como campanhas de conscientização e projetos voltados à sustentabilidade.

A iniciativa faz parte da campanha “Power Our Planet”, que pressiona líderes globais a tomarem medidas urgentes para proteger a floresta amazônica, expandir o uso de energias renováveis na África, eliminar gradualmente os combustíveis fósseis e garantir justiça climática para comunidades vulneráveis. O DJ brasileiro Alok já foi confirmado como um dos embaixadores da ação, reforçando o engajamento da cena musical brasileira na luta pelo meio ambiente. A programação oficial do festival será anunciada no dia 30 de abril, e a expectativa é que grandes nomes da música internacional estejam presentes. Em edições anteriores, o evento já contou com Beyoncé, Coldplay, Billie Eilish, Metallica e Lizzo, e a versão amazônica promete seguir essa tradição, trazendo artistas de renome mundial.