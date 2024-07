No Pará, cerca de 500 mil alunos retornam às aulas na rede pública estadual no dia 1º de agosto

Em todo o estado do Pará, aproximadamente 500 mil alunos matriculados na rede pública estadual de ensino iniciarão o segundo semestre letivo na próxima quinta-feira (1º/8), conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc). A data, estabelecida pelo calendário escolar deste ano, abrange todas as etapas de ensino.

Volta às aulas em Belém

Em Belém, as aulas também começam nesta quinta-feira, em todas as modalidades. Na Educação Infantil e no Ensino Integral, os dois primeiros dias serão dedicados ao processo de acolhimento e à adaptação gradativa dos estudantes às unidades escolares. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), um total de 64.331 alunos iniciarão o segundo semestre.

Além disso, a Semec informou que continuam disponíveis 6.894 vagas na rede municipal de ensino da capital. Destas, 5.222 vagas são para o Ensino Fundamental, 764 para a Educação Infantil e 920 para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, distribuídas por todos os distritos de Belém.

Escolas particulares

Para as escolas particulares da Grande Belém, não há uma data específica para o retorno das aulas no segundo semestre, conforme o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe). Cada instituição de ensino tem autonomia para definir seu próprio calendário de retorno.

Segundo o Sinepe, o retorno pode ocorrer em um único dia ou de forma escalonada, variando para cada nível de ensino, desde o Fundamental até o Superior, desde que cumpram a carga horária anual de 200 dias letivos.