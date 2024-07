Materiais escolares sobem mais de 15% neste segundo semestre

Com o fim das férias escolares e a volta às aulas, muitos pais e comerciantes já começam a se preparar para as compras de materiais escolares para o segundo semestre do ano letivo. Embora neste retorno as compras sejam sejam em menor quantidade, alguns itens apresentam um aumento de cerca de 15% em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme mostra um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, seção Pará (Dieese/PA), divulgado nesta quinta-feira (25).

Segundo a vendedora de uma loja de material escolar de Belém, Suzy Quaresma, a expectativa para as vendas são boas, ela projeta um aumento de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do reajuste, a vendedora revela que a loja desenvolveu estratégias para alcançar a meta das vendas.

“Conseguimos manter o valor referente ao início do ano, mesmo com o aumento que aconteceu em junho, porque fazemos compras antecipadas em alto volume. Além disso, fazemos parcerias com as escolas e divulgamos em redes sociais”, revela.

A vendedora afirma ainda que a procura é maior para itens de reposição e que são de uso contínuo, como cadernos, e de preferência com capas simples por serem mais baratos. “Nesse período agora, de mini volta às aulas, o que mais vende são cadernos, canetas, e em relação a lista escolar é vendido mais para os pais que estão matriculando seus filhos agora no segundo semestre”, declara Suzy.

A dona de casa Thais Souza, de 40 anos, afirma que costuma se planejar no início do ano para evitar comprar novos materiais no segundo semestre para o filho pequeno, no entanto, faz a reposição apenas dos itens necessários para economizar. “Compro lápis, apontador, borracha, essas coisas que logo criança perde ou danifica mais rápido. No geral, gasto em média de R$ 200 a R$ 400, mas neste período, geralmente, é R$ 50”, destaca a dona de casa.

De acordo com as análises do Dieese, as compras neste período devem ser menores se comparadas ao início do ano, especialmente devido aos gastos durante as férias. “Lembrando ainda que este momento vai exigir dos pais muito equilíbrio, pois de um lado está o orçamento já bastante comprometido com os gastos nas férias e de outro a compra de produtos da chamada cesta de material escolar com preços mais elevados”, aponta o estudo realizado nas principais lojas de departamentos, livrarias e papelarias da Grande Belém.

Ainda segundo o departamento, a quantidade de material escolar à disposição do público deve ser reduzida em relação às ofertadas no início do ano. “Isto porque uma parte considerável dos comerciantes não costuma renovar seus estoques para a continuidade do ano letivo e com isso acabam aproveitando esta retomada das aulas para comercializar as sobras de estoque do início do ano”, afirma o balanço.

Variação de preços

O levantamento mostra que os reajustes não foram uniformes em todos os itens escolares, com aumento de mais de 15%, superando a inflação calculada em 3,70% para os últimos 12 meses. Conforme os dados, os valores médios dos materiais comercializados atualmente — e em comparação com o mesmo período do ano passado — são: cola branca, sendo vendida a R$ 5,96 (+15,5%); borracha, a R$ 5,62 (+8,91); corretivo líquido, a R$ 6,37 (+9,26); cola colorida, a R$ 5,62 (+8,91%); lápis de cor, caixa grande, a R$ 26,40 (+7,01%); tinta guache, a R$ 7,23 (+6,79); régua, a R$ 5,20 (+5,05); gizão de cera, a R$ 7,29 (+2,24%); caneta, a R$ 1,43 (+0,70%); e resma de papel, a R$ 26,49 (+0,65%).

INFO:

Julho/2024*

cola branca: R$ 5,96 (+15,5%);

corretivo líquido: R$ 6,37 (+9,26);

borracha: R$ 5,62 (+8,91);

cola colorida: R$ 13,96 (+8,22%);

lápis de cor, caixa grande: R$ 26,40 (+7,01%);

tinta guache:R$ 7,23 (+6,79);

régua: R$ 5,20 (+5,05);

gizão de cera: R$ 7,29 (+2,24%);

caneta: R$ 1,43 (+0,70%);

resma de papel: R$ 26,49 (+0,65%).

*(reajustes em comparação com o mesmo período do ano anterior)

