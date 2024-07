Volta às aulas: segredo para economizar é a pesquisa e o planejamento, diz especialista

O mês de agosto é quando as crianças e os adolescentes que são estudantes voltam às aulas após as férias de julho, e também o momento em que os pais se organizam financeiramente para comprar novamente parte do material escolar para os jovens. Segundo o contador André Charone, que também atua na área de planejamento financeiro, é muito importante tentar reduzir ao máximo os gastos com esse tipo de produto. O profissional concedeu uma entrevista a Luiz Antônio Pinto durante o programa “Manhã Liberal +”, exibido na Liberal + nesta terça-feira (23).

“Estamos vivendo um momento em que todo mundo está apertado e, geralmente, no meio do ano, para quem tem crianças em educação infantil e adolescentes no ensino médio, os cursos são anuais, então você consegue aproveitar boa parte dos materiais que comprou no início do ano, como mochilas e cadernos, e até itens menores, a exemplo de canetas, lápis e tudo que puder aproveitar. É importante fazer esse inventário e ver o que não é preciso comprar novamente”, afirma.

Após esse primeiro passo, a pesquisa é essencial para não gastar mais que o necessário. O contador dá a dica de sempre pesquisar na internet, em sites que mostram a evolução dos preços dos produtos, se certificando de que trata-se de uma promoção real e não algum tipo de fraude - como ele cita, “metade do dobro”, quando os sites aumentam os preços para oferecerem algum tipo de desconto posteriormente.

VEJA MAIS

“Quando falamos de finanças, planejamento é tudo. É importante tentar, o mais cedo possível, se planejar e fazer pesquisas de preços ", diz. Charone também indica as ferramentas online. “Toda ferramenta que você possui ajuda muito nesse sentido. Tem aplicativos em que você tira foto do código de barras e, na loja física, consegue comparar no celular se o produto vale a pena em relação ao que está sendo vendido online. O importante é pesquisar. Dá trabalho, mas tem a satisfação de economizar um pouquinho”.

Orçamento em dia

Fazendo um acompanhamento de preços e com tempo para se planejar, fica mais fácil ter em mãos um orçamento, na opinião de André. Para ele, esse passo é essencial. É nesse momento que os pais devem estipular um gasto, já sabendo o que terão que comprar e quanto custa cada item após a pesquisa. “Eles devem verificar o máximo que podem gastar para não se endividar. Planejamento e controle são muito importantes”, ressalta.

Quanto à forma de pagamento, a escolha depende da situação. Charone diz que, se a empresa ou loja oferecer desconto, vale mais a pena pagar à vista, seja em dinheiro ou PIX. Mas, se o parcelamento for sem juros, esta se torna uma boa opção. Ele lembra que o cartão de crédito não é um vilão, desde que a pessoa saiba utilizar e tenha responsabilidade financeira. Ao parcelar a compra de 10 vezes, por exemplo, é preciso incluir o valor daquela parcela no orçamento.

Outras formas de economia

O profissional da área de planejamento ainda dá algumas outras dicas para quem não quer gastar muito com material escolar. Uma delas é optar por itens genéricos. “Quem tem filho pequeno, na educação infantil, é muito comum que a criança queira um material do youtuber popular, do super-herói, do desenho animado que ele mais gosta, mas esses produtos têm direitos autorais, royalties que precisam ser pagos, o que acaba encarecendo. Comprar um produto genérico é muito mais barato porque não tem direito de imagem”.

Além disso, os pais podem se unir em grupos para tentar ter acesso a preços de atacado. André lembra que, dependendo da loja, esse desconto já é garantido acima de cinco itens iguais, portanto, qualquer economia é válida. Para compras online, o cliente tem um prazo de sete dias para fazer uma troca; em compras presenciais não há uma regra delimitada, a não ser em casos de avarias.

Saiba como economizar na compra de material escolar

Reutilize itens: Não compre itens que ainda estão em bom estado e podem ser usados no segundo semestre. Faça um inventário do que realmente precisa ser renovado para a volta às aulas, com consciência. Faça pesquisas: Pesquisar preços, seja em lojas físicas ou online, é um passo muito importante para economizar. Aproveite promoções: Fique atento, principalmente na internet, a possíveis promoções relacionadas com a volta às aulas, mas se certifique de que aquele item realmente está mais barato. Crie um orçamento: Estipule limites para gastar neste período e honre o seu orçamento para não ficar endividado, optando pela modalidade de pagamento mais adequada para você. Se una a outros pais: Com o intuito de garantir um desconto extra com preços de atacado, procure pais que também querem trocar o material de seus filhos e comprem juntos.