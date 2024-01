Volta às aulas: confira dicas para montar uma lancheira saudável para as crianças

Com a volta às aulas, a busca por opções de lancheiras saudáveis ganha destaque entre os pais preocupados com a nutrição e a saúde das suas crianças. Em meio a tantas escolhas possíveis, a prioridade se volta para os alimentos que deem mais energia no dia a dia escolar, mas que também sejam alternativas atrativas para os pequenos. Especialistas apontam vários benefícios para as crianças que levam uma lancheira saudável para a escola.

De acordo com a nutricionista Carliane Reis, coordenadora de Nutrição da ONG “Sorrisos dos Rios”, uma lancheira saudável: “consiste em preparações que sejam mais caseiras com a presença de alimentos naturais, frescos e de boa qualidade sanitária, ou seja, apropriada para o consumo e com um bom local de armazenamento para que não tenha a proliferação de micro-organismos. Somado a isso é necessário adicionar uma garrafinha para que a criança tenha sempre água disponível por perto e se mantenha hidratada”.

A nutricionista defende também que uma alimentação equilibrada, diversificada e de qualidade consegue suprir as necessidades de energia, vitaminas e minerais necessárias para a retomada dos estudos dos alunos. “Uma lancheira saudável ajuda a melhorar a aprendizagem, auxilia no crescimento e desenvolvimento psicomotor, estabelece um bom relacionamento da criança com a comida quando é implementada de forma respeitosa, tem a capacidade de estimular a socialização das crianças no âmbito escolar por meio do compartilhamento da comida. E por fim, previne agravos e doenças crônicas nas demais fases da vida”, afirmou.

Segundo Carliane: “Comer frutas, legumes, verduras, fibras, carboidratos, proteínas e gorduras de boa qualidade de forma balanceada fazem parte de uma ótima alimentação para voltar às aulas. Algumas oleaginosas são capazes de auxiliar na concentração e na memória do estudante como no caso das castanhas, nozes e amendoim, por justamente conter minerais como o potássio, cálcio e selênio que colaboram para esse processo”, informou.

Outras opções, muitos comuns, são as frutas e o legumes. “Ainda, frutas diversas como banana, pupunha, abacate, manga, melancia, morango e legumes, espinafre, brócolis, beterraba, por oferecer vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais para o organismo humano. Consumir boas fontes de carboidratos como a batata doce, o arroz integral, o pão integral também, são de suma importância, visto que o carboidrato é a principal fonte de energia do sistema nervoso”, declarou a nutricionista.

De acordo com a nutricionista montar uma lancheira divertida, colorida que seja visualmente atrativa é uma boa forma de deixar a lancheira saudável. “Outro modo de deixar a lancheira saudável e fazer com que a criança coma de fato o que foi oferecido, é incluir a criança nas preparações dos lanches e deixar ela realizar pequenas escolhas, pois isso faz com ela se sinta parte do processo, ganhe autonomia, construa memórias afetivas em família e tenha mais vontade de comer o alimento”, afirmou.

Lancheiras com toque materno

Apesar da rotina cheia de muitos responsáveis, alguns têm optado por dedicar um tempo a mais no preparo das lancheiras de suas crianças, tornando o momento de se alimentar na escola mais especial. Priscila Augusta, mãe de duas meninas, relatou: “A rotina das mães geralmente é bastante corrida e, realmente, é mais prático montar uma lancheira com produtos industrializados que as crianças amam, mas que são altamente calóricos e pouco nutritivos. Eu decidi que não queria fazer simplesmente o mais prático para mim, mas sim o melhor para as minhas filhas e comecei a dedicar um tempo extra para preparar os lanchinhos delas”.

Visando uma alimentação mais saudável, a mãe Carolina Azevedo, começou a preparar lancheiras saudáveis para a filha quando começou o colégio, inserindo desde então opções saudáveis de lanches: “Sempre coloco uma fruta, um suco que não precisa ser adoçado, como melancia, melão, laranja. E um biscoito integral, ou um sanduichinho saudável, ou pipoca, enfim, vamos sempre variando para que ela não enjoe também”, afirmou.

Os detalhes fazem toda diferença

Um diferencial na hora do preparo, segundo Priscila, é dedicar um tempo extra para se atentar aos detalhes e deixar o lanche das meninas ainda mais bonito e atrativo: “Os detalhes que fazem a diferença: sanduíches em formatos de estrela, palitinhos decorando as frutas e uma cartinha amorosa para ser aberta junto com o lanche! ”, declarou.

O que incluir em uma lancheira saudável:

- Frutas

- Verduras

- Legumes

- Fibras

- Carboidratos

- Proteínas

- Gorduras

Fonte: Nutricionista Carliane Reis