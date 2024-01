Volta às aulas: em Belém, Semec disponibiliza vagas remanescentes a partir do dia 26 de janeiro

A partir do dia 26 de janeiro, às 12h, serão disponibilizadas vagas remanescentes para a realização da pré-matrícula de novos estudantes na rede municipal de Educação de Belém. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semec), nesta última terça-feira. As vagas serão disponibilizadas no site: www.prematricula.belem.pa.gov.br, seguindo o mesmo procedimento de preenchimento e fornecimento de informações.

A iniciativa visa garantir maior acessibilidade à educação municipal, proporcionando oportunidades a um número maior de estudantes na cidade. A Prefeitura de *Belém* reforça o compromisso com a expansão do acesso à educação de qualidade e destaca a importância do processo de pré-matrícula para a organização do ano letivo.

O processo de *pré-matrícula* online iniciou, com atendimento prioritário de estudantes com deficiência, no período de 8 a 11 de janeiro, sendo finalizado nesta última terça-feira, 23. Este ano foram disponibilizadas 22.370 vagas, desse quantitativo houve um aumento de 3.370 vagas em relação ao ano de 2023, segundo dados da Semec.

O início do ano letivo de 2024 está programado para 29 de janeiro.