Mais de 85 mil estudantes se matricularam na rede estadual, informa Seduc

Mais de 85 mil estudantes se matricularam na rede estadual de ensino, como apontam dados da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). De 6 a 18 de janeiro, foi realizado o processo de Matrícula 2024 para novos estudantes, ou seja, que ainda não possuem vínculo com a rede pública de ensino do Pará. Pela primeira vez, o processo foi realizado de maneira 100% online, ou seja, exclusivamente no site de matrículas que foi criado pela Seduc.

Segundo a secretaria, foram disponibilizadas vagas para todos os níveis e modalidades da educação básica para escolas estaduais e tecnológicas do Estado. Para os estudantes que já são da rede pública estadual de ensino, a rematrícula foi realizada pela própria escola. "Esse é um ano muito importante para a educação do Pará. Todas as nossas equipes estão empenhadas para que possamos entregar uma educação pública de qualidade para todos, e com isso, nossos estudantes tenham todas as ferramentas necessárias para ir além, para realizar seus sonhos. O Pará vai estar no lugar em que ele merece, como referência em educação para o Brasil", ressaltou o secretário de Educação, Rossieli Soares.

Aproximadamente 59 mil matrículas foram efetivadas pelo sistema integrado, que facilitou o ingresso de estudantes de redes municipais na rede estadual. Ação é necessária quando as escolas da rede municipal não ofertam a etapa de ensino a ser cursada. O processo integrado de matrículas começou no início de dezembro, em parceria com as secretarias municipais de educação que aderiram ao chamamento da Seduc.

Ano letivo de 2024

No Pará, o ano letivo de 2024 é marcado pelo aumento de 100% de vagas em escolas de tempo integral, que começa no dia 29 deste mês. São 33 novas escolas no modelo de ensino integral e mais de 17,7 mil novas vagas, totalizando 35,9 mil vagas integrais na rede estadual de ensino. O primeiro bimestre acontecerá de 29 de janeiro a 12 de abril; o segundo de 15 de abril a 28 de junho. Já as férias escolares acontecerão de 01 a 31 de julho, com todos retornando para o terceiro bimestre de 01 de agosto a 04 de outubro. Por fim, o quarto bimestre acontecerá de 07 de agosto a 20 de dezembro.

"Para 2024, fortalecemos o programa com um aumento superior a 100% nas vagas disponíveis, e vamos seguir fazendo mais. O ensino integral é fundamental para que nossos estudantes tenham maiores condições de formação e desenvolvimento na educação básica. Estamos, e seguiremos, ampliando a quantidade de escolas nesse formato para que a maior quantidade possível de estudantes tenham acesso a esse modelo de ensino que muda a vida, que abre portas para o futuro", explicou o secretário.