Pupunha é paixão no paladar dos belenenses; confira como consumir a fruta de forma saudável

Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de pupunha no mundo inteiro, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). No Pará, é um hábito cultural, especialmente em época de safra, de dezembro a março, o consumo da pupunha com café preto para acompanhar. E é neste período que o ícone paraense retorna com força nas feiras, conquistando o paladar e o coração dos belenenses. Especialistas listam vários benefícios para quem consome a fruta.

Na manhã desta terça-feira (23), na Feira da 25, na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, a doméstica Socorro Costi aproveitou para garantir o ingrediente que faltava para preparar um prato especial para saborear em um dia de chuva: “Eu gosto dela cozida e às vezes também faço de entradas. Com o cupuaçu, você corta ela (a pupunha) já depois de cozida e coloca creme de cupuaçu com o queijo cuia”.

Em meio a tantas opções, Socorro afirma ser extremamente difícil saber se a pupunha está boa ou não. “Isso é uma briga na feira. A gente primeiro tem que provar a que eles têm, para mostrar realmente, porque tem pupunhas numa época que elas estão muito secas e tem outra época que elas estão bem macias e fáceis de comer. Só experimentando porque elas são uma caixinha de surpresas”, declarou.

Delivery facilita paixão dos belenenses

São tantos pedidos que comerciantes como Delson Soares, dono da vendinha Pupunha da Rainha, na Feira da 25, optou por um método de vendas mais modernos: “Sim, nós temos uma clientela boa, porque nós temos um trabalho com delivery também nessa época, então as pessoas lá da casa deles pedem e a gente manda entregar”, afirmou.

Além do delivery, o comerciante decidiu modernizar o negócio, mesmo após tantos anos trabalhando: “Olha, essa venda na verdade era da minha esposa, foi herdado por ela e ela trabalha aqui há aproximadamente 50 anos. Hoje ela tem um nome que é patenteado no Instagram como Rainha da Pupunha e a gente vende aqui hortifrúti e a pupunha, na época dela”, declarou.

Pupunha deve ser consumida com moderação, orienta nutricionista

A nutricionista Jade Carvalho, de Belém, afirma que a fruta, apesar de deliciosa, deve ser consumida com moderação, por ser muito calórica. “Sim, a pupunha possui uma grande quantidade de calorias, segundo estudos estima-se que a pupunha cozida possui em torno de 156 kcal por 100g do alimento. Essa composição se dá devido a sua constituição de carboidratos ser elevada”, informou.

Ela também conta que, mesmo sendo uma fruta calórica, o hábito de comer a pupunha com café poder ser saudável: “pois esse é um hábito alimentar regional forte que deve ser levado em consideração, visto que ter uma alimentação saudável também inclui hábitos alimentares regionais”.

Sendo assim, não é necessário deixar de aproveitar o café da tarde, mas deve ser consumida com moderação. “O que pode determinar se a pupunha pode contribuir, por exemplo, para um aumento de peso seria a quantidade ingerida pelos indivíduos e sua composição corporal. Desse modo, assim como tudo na vida, deve-se ter um equilíbrio na ingestão”, orientou a nutricionista.

Benefícios da pupunha:

- Possui nutrientes essenciais para a saúde, como: cálcio, ferro e magnésio;

- Tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias;

- Atua na melhoria da saúde intestinal;

- Auxilia no controle do colesterol;

- Ajuda a prevenir alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares.

FONTE: Nutricionista Jade Carvalho