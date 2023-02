Belém Cidade Gastronômica: confira o preparo de um medalhão de filé com molho de pupunha

A culinária paraense é uma das mais admiradas pelos turistas brasileiros e estrangeiros. Com sabores ricos e cheios de peculiaridades, a gastronomia da região se destaca quando o assunto é comida de dar água na boca. O "Belém Cidade Gastronômica", um projeto do Grupo Liberal, com o apoio da Unama e Prefeitura de Belém, apresenta ao público o que há de melhor na culinária paraense e traz dicas especiais para os amantes de uma boa comida.

Neste episódio, o apresentador, fotógrafo e influencer de viagens e gastronomia, Prix Chemical, apresenta uma receita deliciosa, garantindo uma experiência gastronômica inesquecível para o público: o medalhão de filé com molho de pupunha e arroz com chicória. Mas antes de preparar o prato, o apresentador foi até o mercado Ver-o-Peso para garantir os melhores produtos e ingredientes para a receita. Quem acompanhou Prix nessa missão foi o mestre em biotecnologia e professor de gastronomia da Unama, Claudio Gibson.

O palco para escolha da proteína foi o Mercado Municipal de Carnes do Ver-o-Peso. O local é conhecido pela sua diversidade de cortes, além de mostrar toda a riqueza natural e única da cidade. Durante a caminhada no espaço, o professor da Unama destacou a importância do local para a história de Belém.

"O Mercado de Carne tem uma importância histórica dentro do processo gastronômico da cidade de Belém do Pará. Ele faz referência, principalmente, aos produtos de carnes, aos cortes de carnes e, consequentemente, às preparações gastronômicas. Não é à toa que nós somos cidade da gastronomia, nomeados pela ONU (Organização das Nações Unidas). Isso ampara a nossa preparação, o nosso prato, a nossa carne e a nossa história", ressalta Cláudio.

Cláudio Gibson, professor de gastronomia da Unama, e o apresentador Prix Chemical foram ao Ver-o-Peso comprar os ingredientes da receita (André Oliveira/O Liberal)

Além da escolha da carne, o que não pode faltar para a receita é a pupunha. O professor trouxe dicas para ajudar na hora de comprar o produto, que deve ser escolhido com cautela. "A casca tem que apresentar uma superfície mais lisa, homogênea, livre de rachaduras. Ela vai ter uma característica que é uma gordura boa, além de ser nutricionalmente melhor. O ideal é pegar a pupunha, amassá-la e ver se ela tá mole, se ela desprende facilmente da casca", complementa.

A chicória também tem papel de protagonista na receita de medalhão de filé. Afinal, a erva traz um sabor marcante para o prato, o que deixa o sabor do preparo ainda melhor.

Bora cozinhar

Se tem uma coisa que não pode faltar na hora de preparar um prato é dedicação. Com o preparo do medalhão de filé não é diferente. É essencial ter amor e se doar para garantir que a receita tenha o resultado esperado. E se tem alguém que entende desse assunto é a chef Lilian Costa. A profissional, que foi uma das alunas de gastronomia da Unama, colocou a mão na massa e deu um toque todo especial no preparo da receita, que foi idealizada pelo professor Cláudio Gibson.

A chef destacou a importância da pupunha para a gastronomia paraense e as diversas formas que o fruto pode ser servido. "Além de ser utilizada em comida in natura, que é o costume do paraense comer com café, ela também pode ser usada para fazer geleia e farinha para fazer bolo. Ela é muito proteica, tem cálcio, ferro, potássio e muitos nutrientes que fazem bem para a saúde", ressalta Lilian.

O medalhão de filé, combinado com o molho de pupunha, traz um sabor único e com a cara do Pará (André Oliveira/O Liberal)

Para o preparo do medalhão, o primeiro passo é temperar a carne com sal e pimenta do reino. Em seguida, a dica é colocar a carne para selar.

Durante a conversa, a chef também ressaltou o quanto a comida paraense é especial e tem um diferencial, comparada com a gastronomia de outras regiões do país. "A nossa culinária paraense está cada vez mais se expandindo pelo Brasil e pelo mundo. Para mim, é por conta da diversidade de especiarias que nós temos, desde a chicória, frutas e tantas outras. Acho que esse é o diferencial da nossa culinária", explica Lilian.

Para finalizar o prato, a profissional também deu uma dica de bebida para harmonizar com o prato. "A carne vermelha vai harmonizar perfeitamente com um vinho tinto. E ainda tem a gordura da nossa pupunha", diz.

Formação acadêmica

Ter sucesso na carreira requer esforço, dedicação e uma formação de qualidade. Investir em educação é pensar no presente e, ainda mais, no futuro. Para se tornar um grande profissional da gastronomia é necessário investir em cursos de qualidade, garantindo um bom preparo para o mercado de trabalho.

Segundo Lilian, o principal ingrediente para se tornar um profissional de sucesso na área da gastronomia é gostar de cozinhar. Outro ponto fundamental é buscar a profissionalização na área. Para a chef, ter formação acadêmica em gastronomia fez toda a diferença em sua vida profissional. "O que me fez chegar até aqui foi a formação acadêmica que a Unama me trouxe", disse.

Quer mais dicas do preparo do medalhão de filé com molho de pupunha e conhecer um pouco mais sobre a gastronomia da região? Assista o episódio completo do "Belém Cidade Gastronômica". Além de aprender uma receita de dar água na boca, você ainda tem a oportunidade de ficar por dentro de tudo o que está relacionado ao universo da gastronomia.