Pupunha e cupuaçu: Na safra, frutas regionais ficam mais baratas e atraem consumidores

As frutas regionais estão entre as mais procuradas nas feiras Belém. Como estão na safra, ou seja, são encontradas com facilidade e qualidade boa, atraem o interesse de consumidores.

No mercado Ver-o-Peso, visitado pela reportagem do Grupo Liberal na manhã desta quarta-feira (19), a pupunha e o cupuaçu foram as mais buscadas pelos clientes que passaram pelo local. Quando um alimento está “na época”, afinal, fica mais barato.

VEJA MAIS:

O vendedor Lucas Marques conta que o momento é de abundância na oferta de pupunha, cupuaçu, piquiá e uxi, mas na sua banca não tinha essa última, só as três primeiras. Ele conta que, no período de safra, elas ficam mais baratas, mas, como a janela já está chegando ao fim, o preço está subindo novamente.

“Na época, vendem em caixa, agora já está em quilo. Está R$ 7 o quilo da pupunha, estava mais barato, mas normalmente é R$ 15, então ainda está pela metade do preço. Isso aumenta nossas vendas. Agora tem bastante, fica na safra até final das férias”, comenta.

Em sua banca, o cupuaçu custa de R$ 4 a R$ 10, dependendo do tamanho, e o piquiá varia de R$ 7 a R$ 10. Ambos não são encontrados em outros momentos do ano, de acordo com Lucas: “Fora da época o cupuaçu só na polpa, difícil encontrar a fruta, piquiá também só essa época do ano que encontra”.

Procura

Também vendedor, Lourival Ramos concorda. Ele adianta que, daqui a um mês, mais ou menos, as frutas que agora estão na safra ficarão “fora de época”, ou seja, quase não vão ser encontradas. “Agora está na época de pupunha, cupuaçu, bacuri, uxi, são essas, mas está terminando já, daqui a um mês não tem mais. A procura tem que ser agora, até porque baixou o preço”, ressalta.

O quilo da pupunha está saindo a R$ 5 na banca de Lourival, sendo que, normalmente, varia entre R$ 10 e R$ 12; o cupuaçu custa de R$ 5 a R$ 10, dependendo do tamanho, mas chegava a R$ 15 ou R$ 20 um tempo atrás; e o pacote de uxi pode ser encontrado a R$ 5, e antes custava de R$ 10 a R$ 15.

VEJA MAIS:

“Tudo caiu pela metade, mas daqui uns dias a safra encerra e vem a de abacaxi, melancia, maracujá, banana e laranja, por exemplo”, destaca. A procura dos consumidores, segundo o vendedor, está “razoável”. Ele não acredita que, em um mês, vá aumentar muito, até porque, conforme a “época” vai chegando ao fim, a qualidade do fruto também diminui.

A aposentada Rosa Rodrigues, de 77 anos, estava no Ver-o-Peso garantindo um dos alimentos de que mais gosta: o cupuaçu, que ela usa para fazer suco e creme. Recentemente, quando a fruta não estava na safra, comprou um quilo de polpa a R$ 20, e agora, na feira, encontrou a R$ 10 o cupuaçu grande.

“Quando está na época aproveito bastante para comprar, porque fica mais barato. Fora da época, às vezes, não encontro, então tenho que comprar agora, na safra dele. Uso para fazer suco, creme de cupuaçu, agora comprei para fazer creme, que meu neto gosta muito. Levei o maior, vai dar para fazer o creme e ainda sai mais barato”, comemora.