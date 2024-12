Atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito cresce em 26% em 11 meses no Hospital Metropolitano

O total de atendimentos a pessoas envolvidas em acidentes de trânsito cresceu 26% de janeiro a novembro deste ano no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 11 meses de 2024, a unidade atendeu 6.779 pacientes neste perfil. Entre as principais causas estão as colisões, seguidas pelos acidentes com motos e atropelamentos.

“Um único acidente pode ocasionar traumas graves para diversas pessoas, considerando que um único carro pode transportar até cinco pessoas. Importante mencionar a necessidade do uso de capacete para motociclistas, isso, em hipótese alguma, pode ser negligenciado”, comenta o médico e diretor técnico do Hospital Metropolitano, Augusto Passanezi.

O perfil dos pacientes internados em decorrência de acidentes de trânsito é composto, em sua maioria, por homens jovens, entre 20 e 39 anos. “Esse período é o que marca a fase produtiva da vida e, em muitos casos, essas pessoas são responsáveis pelo sustento da família e o tempo dedicado ao tratamento pode comprometer isso”, pontua o médico.

Cenário no Brasil

Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2023, apontam um aumento de 2,3% na taxa de mortalidade no trânsito brasileiro, com mais de 390 mil óbitos registrados em acidentes envolvendo meios de transporte terrestres. Um dado alarmante é o crescimento das mortes de motociclistas, que dobraram na última década, representando 30% dos casos fatais em 2023.

Entre os principais fatores que contribuem para esses acidentes, o estudo destaca a imprudência, o excesso de velocidade e o consumo de álcool. “Observar e respeitar as regras de trânsito, tanto motoristas quanto motociclistas, para evitar acidentes que podem ser graves, gerar atendimento e internações prolongadas, é de suma importância. A prudência, aliada ao respeito com a vida, faz total diferença”, afirma o médico.

Prevenção

Com a chegada das festas de final de ano, período que registra maior fluxo de pessoas e veículos nas vias, o Hospital Metropolitano reforça a importância da prevenção. Por isso, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) também tem intensificado campanhas educativas e ações de fiscalização para conscientizar os motoristas sobre os riscos de práticas irregulares.

Um levantamento realizado em 2023 revelou que o Pará registrou 1.947 infrações de condutores flagrados utilizando o celular enquanto dirigiam. Esse número foi inferior às 3.621 autuações de 2022 e às 1.201 multas aplicadas até setembro de 2024, indicando uma redução significativa em relação aos anos anteriores.

Estrutura

Pertencente à rede de saúde pública do Pará e gerenciado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), o Hospital Metropolitano é referência no atendimento de média e alta complexidade, com especialização em traumas e queimaduras, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade conta com 213 leitos operacionais distribuídos entre as especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria, cirurgia plástica voltada exclusivamente para vítimas de queimaduras e leitos de UTI.