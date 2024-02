Ação itinerante de veículos 2024 pelo Detran é iniciada em Mocajuba

Foi iniciada nesta segunda-feira (19), em Mocajuba, na região do Baixo Tocantins, a primeira ação itinerante de veículos de 2024 realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). O público-alvo do atendimento é composto por pessoas que desejam resolver pendências em motocicletas, carros de passeio e quaisquer outros veículos.

Serão realizados os serviços de licenciamento anual e anos anteriores, vistoria, impressão de boletos, primeiro emplacamento, transferência de propriedade e jurisdição, segunda via de CRV e ATPV-e, mudança de placa Mercosul, dentre outros, durante os 15 dias em que a equipe do Detran estará no município paraense.

As ações itinerantes do Detran ocorrem preferencialmente em municípios que não possuem Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), o que obriga os usuários a se deslocarem ao município mais próximo para obter o serviço.

No caso de Mocajuba, as Ciretrans mais próximas estão localizadas em Cametá e Abaetetuba. “O objetivo é levar os serviços de veículos para o próprio município para garantir à população local agilidade e comodidade no atendimento do órgão”, explica o coordenador de registro de veículos do Detran, Enrique Barbosa.

Ele lembra que, além dos proprietários de veículos que residem em Mocajuba, os moradores de outras cidades da região também podem aproveitar a oportunidade e procurar pelo atendimento.

Em 2023, a equipe esteve duas vezes em Mocajuba, quando mais de 600 atendimentos foram realizados, garantindo a regularização de parte da frota municipal, especialmente dos veículos utilizados em áreas rurais. Além de facilitar o acesso aos serviços do Detran, a itinerante também contribui para a segurança no trânsito da cidade, pois todos os tipo de pendências são avaliados pelos técnicos do órgão, incluindo os itens de segurança obrigatórios do veículo.

Serviço

Em Mocajuba, a ação itinerante do Detran segue até o dia 8 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h. Não precisa de agendamento e para obter o atendimento, basta o usuário comparecer à travessa Miguel Dias de Almeida, nº 261.