Carnaval 2024: Blitz educativa conscientiza motoristas e pedestres sobre cuidados no trânsito

Até a manhã desta segunda (12), mais de 4 mil pessoas receberam orientações para salvaguardar vidas nas estradas e rodovias do Pará, nas principais cidades que recebem a Operação Carnaval 2024, de acordo com estimativa do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). A conscientização de motoristas e pedestres é o foco das ações desenvolvidas pelos agentes em forma de blitz educativas nas cidades de Cametá, Abaetetuba, Vigia, Bragança e na rodovia PA-391 que dá acesso ao distrito de Mosqueiro.

O público-alvo são condutores e foliões, que receberam orientações como evitar o consumo de álcool antes de dirigir e respeitar o limite de velocidade. Para o diretor técnico Operacional do Detran, Bento Gouveia, o trabalho é realizado para conscientizar a população.

“Estamos trabalhando com uma fiscalização intensiva nas estradas e também nas cidades, com as equipes de educação. Sabemos que o carnaval é um período festivo, por isso, sempre destacamos o respeito as leis de trânsito para a segurança de todos”, disse o diretor.

Em Vigia, as ações educativas iniciaram na rodovia PA-140, na entrada da cidade. O município possui um dos carnavais mais badalados do Estado e deve receber cerca de meio milhão de veículos até a próxima terça-feira (13), segundo a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Social e Trânsito de Vigia (Segmob).

Os condutores que chegavam à cidade foram abordados pelas equipes de educação do Detran e da Segmob. As orientações estão voltadas para os principais fatores de risco no trânsito, principalmente a mistura de álcool e direção, ao não uso do cinto de segurança, ao excesso de velocidade e ao não uso dos equipamentos de segurança.

Em Vigia, o não uso do capacete pelos moradores locais e de municípios próximos e o excesso de passageiros, especialmente crianças em motocicletas são as infrações mais recorrentes.

Conforme o agente de educação do Detran, Rodrigo Freitas, as orientações são direcionadas para o morador de Vigia que não está acostumado com grandes movimentações de veículos na cidade e, ao mesmo tempo, aos turistas para que redobrem a atenção com os moradores e com o fluxo intenso que costuma tomar a cidade nesta época do ano.

"Em Vigia, as ruas são estreitas, há muitos cruzamentos e pessoas atravessando a rua o tempo todo, o que aumentam os riscos de acidentes, tanto para visitantes como para moradores", explicou o agente Freitas.

Além disso, segundo a diretora de educação de trânsito de Vigia, Natalina Pereira, ainda há registros de comportamento indevido no trânsito, o que requer reforço nas ações educativas. "Já realizamos essas ações, mas quando o Detran vem as pessoas respeitam e é sempre um grande apoio para os municípios", afirmou.

O Renelson Souza mora em Vigia e foi abordado pelos agentes de educação por conduzir sem usar capacete. Após ouvir as orientações ele reconheceu o erro e a importância de obedecer as leis de trânsito.

"A gente costuma andar assim porque confia que mora aqui mesmo e que por ser um trânsito tranquilo quase sempre nada vai acontecer, mas depois que a gente ouve as explicações dos agentes, percebe que o pior pode ocorrer a qualquer momento e que o certo é corrigir o erro, ainda mais numa época dessa", declarou o motociclista.

