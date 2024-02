Belém terá esquema de segurança durante o carnaval

A Prefeitura Municipal de Belém estabeleceu um plano de segurança estratégica para o carnaval na capital paraense e nos distritos de Outeiro, Icoaraci e Mosqueiro. A "Operação Carnaval de Todas as Cores", que será realizado pela Guarda Municipal de Belém, inicia nesta sexta-feira (09) e vai até o dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas.

Ao todo, 785 guardas municipais dos grupamentos Operacional, Ações Táticas (GAT), Ações Táticas com Cães (Atac), Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e os motopatrulheiros da Ronda da Capital (Rondac) irão participar do esquema de segurança. O objetivo é garantir que os festejos sejam mais seguros nos corredores do carnaval e nos bairros de Belém.

A operação conta, ainda, com o apoio de outras forças de segurança e em diversas frentes, como: proteção ao patrimônio público; atendimento a mulheres; idosos; adolescentes; membros da comunidade LGBTQIA+ ou qualquer pessoa vítima de abuso e violência durante a folia.

“Temos uma Guarda Municipal qualificada e um planejamento bem elaborado com o efetivo distribuído nos principais pontos de realização do carnaval. Ou seja, estamos prontos para proporcionar um carnaval seguro”, afirma Joel Monteiro, inspetor-geral da GMB.

Saiba como vai funcionar a operação nos distritos

Icoaraci e Outeiro

As atividades de segurança no Circuito Icoaraci Folia, na Rua 15 de Agosto, iniciam na noite desta sexta-feira, 9, e seguem até o dia 14. Já nos dias 11, 12,13 e 14 de fevereiro, a GMB segue para a ilha de Outeiro onde o efetivo vai atuar durante a passagem dos blocos que saem pelas ruas do distrito.

Mosqueiro

No sábado, 10, a GMB reforça o efetivo da inspetoria da ilha para garantir a segurança de toda a programação carnavalesca. Além do aumento de agentes e viaturas, Mosqueiro contará com o ônibus de videomonitoramento da corporação funcionando 24h no caramanchão do Chapéu Virado, em parceria com o Centro Integrado de Operações - Ciop.

Belém

Na capital, a Guarda Municipal vai atuar no Circuito Mangueirosa, que será realizado de 11 a 14 de fevereiro no complexo Ver-o-Rio, das 14h às 22h.