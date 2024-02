Operação Carnaval 2024: 400 agentes da PRF reforçam segurança em vias federais do Pará

Quatrocentos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vão reforçar a segurança nas rodovias federais do Estado a partir desta quinta-feira (8), na “Operação Carnaval 2024”. O objetivo do trabalho, que vai até a tarde da próxima quarta-feira (14), é de “mitigar os riscos” nas vias do Pará durante o período carnavalesco, segundo o inspetor Adrianno Ferreira, da PRF.

“A Operação Carnaval é uma operação da polícia que visa mitigar os riscos em rodovias federais. A gente faz um levantamento estatístico, onde a gente tem noção de quais são os pontos que possuem o maior risco de acontecer um sinistro. A gente distribui as equipes nesses pontos para que seja fiscalizado no Carnaval, principalmente, a alcoolemia, que é o condutor que insiste em dirigir sob efeito de álcool. A ação começa nesta quinta (8) e vai até quarta-feira (14) à tarde. Nesse período compreende tanto a saída da capital para o interior, como o retorno dessas pessoas de volta à capital”, conta.

O quilômetro 75 da BR-316, entre os municípios de Castanhal e Santa Maria, é um dos diversos pontos onde as equipes da PRF supervisionam. O inspetor Adrianno fala que esse trecho é conhecido por muitos acidentes e infrações de trânsito, como por exemplo, manobras de ultrapassagens. “Nesse trecho, as manobras de ultrapassagens têm se mostrado muito imprudentes e causado muitas mortes. No Estado todo, a gente conta com 400 policiais. Aqui na BR-316 gira em torno de 50 a 100 policiais trabalhando em regime de escala”, afirma.

“A principal recomendação (aos motoristas) é que esse condutor entenda que ele faz parte da solução. Ou seja, é um trecho perigoso (KM 75 da BR-316), onde muitas mortes estão acontecendo e esse condutor precisa fazer parte da solução. Como? Dirigindo com condições, ter a habilitação é obrigatório, mas não estando cansado, com sono. O veículo precisa estar em condições, principalmente o pneu. Porque o Carnaval no Pará sempre está ligado à chuva e se o pneu estiver em mau estado de conservação, o famoso pneu careca ou pneu frisado, a chance desse condutor se envolver num sinistro é muito maior”, aconselhou o inspetor Adrianno.

Operação Carnaval em 2023

No ano passado, o trabalho policial da PRF durante o Carnaval registrou uma redução de 43% no número de acidentes graves, bem como uma redução também no número de feridos em comparação com a mesma operação desempenhada em 2022. Além disso, houve uma estabilidade no número de mortes. Foram registrados 20 acidentes, sendo 05 considerados graves; dessas ocorrências, 01 pedestre morreu na rodovia BR-316, no km 20, como acidente do tipo atropelamento envolvendo um caminhão. A maioria dos acidentes teve como causa principal a conduta inadequada dos condutores.

Já no combate à criminalidade, 31 pessoas foram detidas. Dessas, 04 pessoas foram detidas por alcoolemia. Durante a Operação, foram apreendidos 37 kg de drogas, duas armas de fogo, 108 m³ de madeiras sendo transportadas ilegalmente; foram cumpridos dois mandados de prisão e a recuperação de sete veículos roubados.

A PRF ainda fez comandos educativos ao longo de toda a Operação sobre temas da segurança viária, a fim de conscientizar condutores e passageiros acerca do seu papel em um trânsito seguro. Assim, os principais assuntos envolveram: o uso do cinto de segurança, o uso do capacete, a utilização dos equipamentos obrigatórios, o perigo da embriaguez ao volante, o respeito aos limites de velocidade, a utilização do dispositivo de retenção para crianças (DRC), o respeito às normas de trânsito, dentre outros.