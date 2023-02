Carnaval 2023: PRF registra redução de 43% em acidentes graves e de feridos e estabilidade de mortes

Como resultado da Operação Carnaval 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas estradas e rodovias fedrais no Pará, desde a sexta-feira (17), foi verificada que, em comparação ao Carnaval 2022, houve uma redução de 43% no número de acidentes graves, bem como uma redução também no número de feridos: 41% no total e 43% nos feridos graves. Além disso, houve uma estabilidade no número de mortes. Foram registrados 20 acidentes, sendo 05 considerados graves; dessas ocorrências, 01 pedestre morreu na rodovia BR-316, no km 20, como acidente do tipo atropelamento envolvendo um caminhão. A maioria dos acidentes teve como causa principal a conduta inadequada dos condutores.

A fiscalização terminou na quarta-feira (22), como parte da Operação Integrada Rodovida, maior ação de enfrentamento à violência no trânsito da PRF. Na segurança viária, foram fiscalizados 6.720 veículos e 7.669 pessoas. Foram realizados 2.311 testes de alcoolemia, com um total de 57 autuações.

As outras infrações mais observadas foram: ultrapassagens em locais indevidos, a não utilização do capacete, do cinto de segurança, e o não uso de cadeirinhas para crianças – com totais de 649, 106, 72, e 36 autuações, respectivamente.

Criminalidade

Já no combate à criminalidade, 31 pessoas foram detidas. Dessas, 04 pessoas foram detidas por alcoolemia. Durante a Operação, foram apreendidos 37 kg de drogas, 02 armas de fogo, 108 m³ de madeiras sendo transportadas ilegalmente; foram cumpridos de 02 mandados de prisão e a recuperação de 07 veículos roubados.

A PRF ainda fez comandos educativos ao longo de toda a Operação sobre temas da segurança viária, a fim de conscientizar condutores e passageiros acerca do seu papel em um trânsito seguro. Assim, os principais assuntos envolveram: o uso do cinto de segurança, o uso do capacete, a utilização dos equipamentos obrigatórios, o perigo da embriaguez ao volante, o respeito aos limites de velocidade, a utilização do dispositivo de retenção para crianças (DRC), o respeito às normas de trânsito, dentre outros.