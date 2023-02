Operação Carnaval 2023: PRF registrou 73 mortes nas rodovias federais

Durante o período de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 73 mortes nas rodovias federais de todo o país. O balanço feito pela PRF diz que o número registrado é 32% menor do que o observado em 2022, no qual houve a perda de 107 pessoas nas estradas.

Segundo informações, foram registradas apenas 1.085 acidentes, desde o primeiro minuto de sexta-feira (17) até às 23h59 da última quarta-feira (22). “A imprudência foi decisiva em grande parte de ocorrências: dados preliminares indicam que, pelo menos, 19 pessoas morreram em colisões frontais, ocorridas durante ultrapassagens indevidas”, comunicou a PRF.

VEJA MAIS:



Os estados com maiores registros de acidentes foram Minas Gerais com 162 acidentes, Santa Catarina com 117 e, por último, Paraná com 102. Os acidentes deixaram, além dos mortos, 1.260 pessoas feridas, entre elas 260 em situação grave. Os acidentes estão com 26% a mais do que foi registrado no ano passado.

Operação Carnaval 2023

A operação da PRF constatou 30 mil infrações por excesso de velocidade, 7.436 ultrapassagens indevidas, 5.816 documentações irregulares, 3.574 situações de equipamento obrigatório ausente e 3.438 condutores sem habilitação. Cerca de 87 mil motoristas foram submetidos a teste de embriaguez e 2.371 haviam bebido antes de dirigir. Eles pagarão multa de R $2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso por um ano.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)