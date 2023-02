Operação Carnaval 2023: PRF reforça segurança nas rodovias federais do Pará a partir de sexta-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia na meia-noite da sexta-feira (17) a Operação Carnaval 2023, que deve reforçar a segurança com todo o efeitvo, em escala de revezamento, nas rodovias federais do Pará durante o feriado prolongado. Essa é a última etapa da Operação Integrada Rodovia 2022/2023 e será executada em todo o Brasil até as 23h59 da quarta-feira (22).

De acordo com a PRF, a fiscalização será intensificada em todas as rodovias federais do Pará, principalmente na BR-316, principal corredor de acesso de quem sai da capital ao interior. Além das viaturas quatro rodas, a PRF também vai contar com o apoio do patrulhamento feito por motociclistas, no intuito de atender às necessidades de forma mais rápida e eficiente.

VEJA MAIS

Durante a operação, haverá um aumento das rondas ostensivas e do policiamento em locais estratégicos. Os policiais se revezarão ao longo das rodovias federais nos trechos mais movimentados e também nos considerados críticos pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.

Álcool e direção

Um dos focos principais será o combate à mistura de álcool e direção, uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas graves e fatais. O combate à embriaguez ao volante será feito por meio de ações educativas e de fiscalização eficiente, com o uso do etilômetro.

A PRF destacou que, com o retorno das festividades de Carnaval após dois anos, existe a expectativa de um número recorde de pessoas e veículos circulando pelas rodovias federais do Pará, para os mais diversos destinos, o que exige cuidados redobrados de todos os usuários.

Rota Alternativa

Para quem vai para destinos como Salinópolis e Bragança, a PRF destacou que a rota turística é uma opção para quem não quer passar por "sufocos" ao longo da BR-316. Saindo de Belém pela BR-316 o Apeú, o condutor pode dobrar à esquerda em direção à Avenida Barão do Rio Branco, para entrar na rotatória e seguir pela PA-320 (estrada que vai para São Francisco do Pará). Deste ponto, o condutor segue direto, passando por Nova Timboteua, e dois quilômetros depois chegará ao trevo da PA-242 com a PA-324, seguindo por esta última para Salinópolis. Já para quem tem destino o município de Bragança, basta seguir caminho pela PA-308 com direção à Capanema.

Ações educativas

Além das fiscalizações, a PRF também realizará ações educativas (palestras, cinema rodoviário, entre outros), voltadas para uma maior conscientização da população, a qual pode contribuir para melhores resultados e menor violência no trânsito, se aderir a comportamentos seguros durante a viagem. Além dos automóveis e motocicletas as ações educativas também serão estendidas aos passageiros de transporte coletivo (ônibus, vans e afins), com palestras rápidas voltadas, principalmente, para a importância do uso do cinto de segurança.

Vai pegar estrada nesse Carnaval? Siga as orientações:

Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, de pneus e sistemas de iluminação e sinalização.

A viagem deve ser planejada, de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo. Deve haver planejamento para abastecimento e alimentação também.

O veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros permitida pelo manual. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente.

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.

Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, devem realizar a manobra somente em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

FONTE: PRF