Benevides terá programação especial de carnaval; confira

O carnaval de Benevides vai agitar a cidade de 10 a 12 de fevereiro. A programação será realizada no centro do município e também no Distrito de Murinin, sempre a partir das 19h. Na ocasião, 35 blocos vão desfilar pelas ruas da cidade, além de contar com grandes bandas regionais como Mizerê, Pirô, Na Vibe, Pegada do Axé e Nanda Reis.

Está sendo preparada uma grande estrutura para receber o evento na cidade, segundo antecipado pela Prefeitura de Benevides, o intuito da ação é que todos possam curtir também o carnaval de forma segura e democrática, além da geração de emprego e renda durante o período. A festa é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e o evento é destinado para todas as idades.

Para o secretário de cultura do município, João Jorge, a expectativa é maior ainda por se tratar do primeiro carnaval de rua da atual gestão. “É muito importante para o setor de eventos essa retomada do carnaval, que foi o mais afetado nesse período de pandemia, pois gera muita renda, direta e indiretamente, para todos os setores. E é o nosso primeiro carnaval nessa gestão, então elaboramos um novo formato”.

O secretário garante que além da animação, o público terá apresentação das melhores bandas da região. “Vamos dar oportunidade para os nossos artistas locais, pois sabemos que são muito importantes e precisam dessa oportunidade para se lançar no cenário. A prefeitura agrega tanto com atrações regionais quanto locais”. João aproveita e faz um convite para a população, “se você não é daqui, venha visitar a nossa cidade, quem é morador de Benevides, também participe, compre o seu abadá, porque a nossa programação está imperdível”, concluiu.

Davi Machado, secretário adjunto de Cultura, destacou também a importância de valorizar os blocos de rua locais. "O momento é especial para trazer os blocos para as ruas e resgatar a cultura do nosso carnaval, tanto no centro de Benevides quanto no distrito do Murinin”.

Confira a programação completa do carnaval de Benevides

10/02

Centro de Benevides

19h – Blocos: Bumbum Granado e Amigos da Folia

20h - Banda Mizerê

21h – Blocos Revoada do Montilha, Perdidos em Nárnia e Chopp Tell

22h - Banda Flavinho

23h - Bloco Pipocão

Distrito de Murinin

20h - Banda Pirô

22h - Nanda Reis

23h - Bloco Pipoca

00h - Play Som

11/02

Centro de Benevides

19h – Blocos Os Bagaceiros do Brás, O Golpe está aí e Tô Doido

20h - Banda Na Vibe

21h – Blocos Debochada, Baile de Favela e Chupa Mas não Baba

22h - Nanda Reis

23h - Alex de Moraes / Bloco Pipocão

Distrito de Murinin

19h – Blocos Camisinha Furada, Loucos por Fanfarra, As Consideradas e Kemker Nós

20h - Banda Pegada do Axé

21h – Blocos Só a Barca, To no Trabalho, Caça Chopp, Unidos de Santa Maria, Piradinhas na Folia, Amigos da Sexta, To Beleza e Super Miau na Folia

22h - Flavinho

23h - Bloco Pipoca

00h – DJs

12/02

Centro

A partir das 19h - Blocos Kids, Terceira Idade e Pipoca

Distrito de Murinin

19h – Blocos Sindicato, As Paniquetes, Sem Preconceito, Se Bobar eu Como, Os Intrusos na Folia, Tropa G.D.M Mil Grau, Considerados, Os Sinceros, Primos e Cia, Até que a Noite Vire Dia e Os Cachaças

22h - DJs