PRF apreende 48 toneladas de minério transportadas ilegalmente em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 48 toneladas de minério sendo transportadas ilegalmente na manhã de terça-feira (7) em Marabá, município no sudeste do Pará. A captura da carga ocorreu em uma fiscalização da rodovia BR-155, na altura do quilômetro 270.

VEJA MAIS

De acordo PRF, os policiais rodoviários abordaram um caminhão, por volta de 10h30, com seus semirreboque e reboque carregados de minério do tipo manganês. A equipe verificou a documentação da carga apresentada pelo caminhoneiro e verificaram que não havia licença para o transporte do minério localizado.

Com isso, o condutor junto ao veículo e a carga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Marabá, em tese, pelo crime de usurpação de bens da união.