PRF apreende 18m³ de madeira ilegal dentro de caminhão roubado em Santa Maria do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 18m³ de madeira ilegal na madrugada desta sexta-feira (3) em Santa Maria do Pará, município no nordeste do Estado. O embargo da carga aconteceu no quilômetro 104 da rodovia BR-316.

Por volta de 5h20, os agentes rodoviários abordaram um caminhão contendo três pessoas, incluindo o motorista, durante uma fiscalização. Os policiais consultaram as informações do veículo e constataram no sistema registro de roubo/furto do automóvel.

A PRF realizou buscas dentro do caminhão para checar o compartimento de carga e acabou localizando um carregamento de madeira sem nenhuma documentação que autorizasse o transporte.

Os três ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará, para os devidos procedimentos, inicialmente, por receptação e crime ambiental. O caminhão deve ser devolvido ao dono.