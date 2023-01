Mais de uma tonelada de pescado são aprendidas na BR-315, em Cachoeira do Piriá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,3 toneladas de pescado na tarde de segunda-feira (30) em Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará. A carga foi localizada sem nota fiscal durante fiscalização no quilômetro 272 da BR-316.

VEJA MAIS

Os agentes rodoviários abordaram um caminhão, por volta das 15h15, que realiza o transporte de peixes da espécie Tamoatá, também conhecido como Caborja, conservados no gelo. O caminhoneiro afirmou não ter nenhum tipo de documentação fiscal que autorizasse o transporte do pescado.

Por conta disso, o homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida. Ele se comprometeu comparecer em juízo quando solicitado, em tese, pelo crime de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal.

Os peixes, que são de água doce, foram encaminhados à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), para a realização dos procedimentos legais cabíveis. O TCO foi levado ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cachoeira do Piriá.