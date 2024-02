Detran orienta sobre retorno do Carnaval, com melhor horário de tráfego na BR-316

O carnaval ainda não acabou, mas a terça-feira (13) gorda é um dia em que muitos foliões começam a retornar aos seus municípios de origem. Para quem vai voltar para capital, a recomendação é evitar horários de maior fluxo de veículos na BR-316, principal via de acesso à região metropolitana de Belém. Para evitar transtornos na volta, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) orienta sobre os horários de melhor tráfego na rodovia.

“Para quem vai voltar nesta terça-feira de Carnaval e na quarta-feira de Cinzas, a recomendação é chegar antes das 16h. Se for na quinta ou outro dia, o melhor horário é após às 20h, pois o nosso monitoramento aponta esses horários como os de menor fluxo na BR-316”, detalha o diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia.

O Detran reforçou o efetivo para o retorno, com 40 agentes de fiscalização atuando nos 18 quilômetros de jurisdição do órgão. Na BR-316 haverá controle do tempo semafórico, auxílio na travessia de pedestres na faixa, e utilização das duas pistas do BRT Metropolitano para auxiliar na fluidez do trânsito no sentido de entrada da capital.

A Operação Carnaval 2024 segue até quarta-feira (14) e para g​arantir segurança das estradas, o Detran reforçou a fiscalização nos principais municípios com tradição no carnaval paraense. Desde a última sexta-feira (9), mais de 300 agentes de fiscalização atuam nas rodovias estaduais atentos ao movimento de veículos que costuma ser intenso durante todo o período carnavalesco.

O objetivo é coibir infrações que comprometam a segurança viária de motoristas e pedestres. Salinópolis, Bragança, Cametá, Santa Bárbara, Vigia, Tucuruí e Abaetetuba são alguns dos municípios onde a fiscalização atua para evitar excessos no trânsito.