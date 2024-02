Carnaval 2024: mais de 20 mil veículos saíram de Belém às cidades com praias e balneários do Estado

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), realizou um levantamento técnico que apontou que no Carnaval deste ano, de sexta, 9, até o último domingo, 11, cerca de 21 mil veículos passaram pela rodovia BR-316, no sentido saída de Belém, capital do Estado. Segundo o departamento, o número representa um aumento de aproximadamente 30% no comparado ao ano passado. Além disso, o número demonstra a importância de ações de educação e fiscalização nos principais destinos dos foliões, principalmente no retorno do feriadão.

Segundo o Detran, o município de Salinópolis, localizado no nordeste paraense, foi o mais procurado durante os três dias de carnaval deste ano. A PA-124, na entrada da cidade, registrou um aumento de 112%, contabilizando 12.214 a mais do que nos finais de semana anteriores. Já em Igarapé-Miri, a PA-151, que liga o município a outras cidades da região, como Mocajuba e Cametá, onde o carnaval costuma atrair centenas de pessoas, foram registrados cerca de 6.612 veículos a mais passando pela via, um aumento de 50% em relação a outros dias. Nas PAs 140, em Vigia, e 391, a Belém-Mosqueiro, entraram 30% a mais de veículos, conforme dados obtidos pelo órgão.

Os números registrados pelo Detran/PA foram obtidos por meio do sistema de videomonitoramento instalados nas principais rodovias estaduais. Desde o início da "Operação Carnaval 2024", as equipes analisam os focos de calor viário, como é definido o período do dia ou da noite com maior tráfego de veículos transitando nas rodovias estaduais (PA's).

"O aumento substancial de veículos nessas vias indica a necessidade de um planejamento dos órgãos de trânsito e do próprio condutor quanto à segurança viária, incluindo o retorno. Dessa forma, para garantir mais fluidez no tráfego e segurança, o Detran intensificou a fiscalização e as ações de educação nas cidades", orienta Gouveia.

No município de Vigia, além das ações de educação realizadas pelo Detran, o órgão reforçou a fiscalização. Segundo o balanço preliminar do departamento, até a tarde desta terça-feira, 13, foram registrados 31 flagrantes de ultrapassagem indevida. A infração é considerada uma das mais perigosas de acordo com o código de trânsito brasileiro. O valor da multa para estes casos é R$1.467,35 e o motorista recebe 7 pontos na carteira. Outro dado preocupante é o de motoristas alcoolizados. No mesmo período, 11 condutores foram presos no município.

Quanto ao município de Salinópolis, equipes de fiscalização também seguem atuando diretamente na estrada estadual e na faixa de areia do Atalaia, onde motoristas trafegam com veículos. Os agentes orientaram os condutores sobre não consumirem bebidas alcoólicas, sobre poluição sonora, e também reforçam as orientações para um trânsito mais seguro nas estradas.