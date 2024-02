Carnaval 2024: operação ‘Tolerância Zero’ fiscaliza bares no interior do Pará

Vários bares localizados na Vila dos Cabanos, em Barcarena, no nordeste paraense, foram alvos da operação “Tolerância Zero”, deflagrada na noite da última sexta-feira (2) pelas polícias Civil e Militar. Conforme as autoridades policiais, a operação busca garantir que os estabelecimentos estejam regulares com suas obrigações administrativas às vésperas dos festejos de Carnaval.

A polícia não forneceu detalhes sobre possíveis irregularidades encontradas nos estabelecimentos que passaram por fiscalização.

A operação “Tolerância Zero” também teve apoio do Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal da Fazenda e Vigilância Sanitária.