Vinho brasileiro está entre os melhores do mundo pela 2ª vez; saiba qual é

Ao todo, 115 rótulos de 16 países foram premiados na lista World’s Best Sommeliers’ Selection 2026

Lívia Ximenes
Vinho branco Grama 2024, corte de Sauvignon Blanc e Sémillon, da Casa Tés (Reprodução)

Um vinho brasileiro foi classificado como um dos melhores do mundo, conforme a lista da World’s Best Sommeliers’ Selection, divulgada nessa quarta-feira (25). Na edição de 2026, a bebida, proveniente de uma vinícola da Serra da Mantiqueira, é a única do Brasil entre os 115 selecionados. A seleção apresenta rótulos de 16 países.

VEJA MAIS

image Vinho de açaí: conheça a bebida artesanal feita no Marajó
Produção em Afuá transforma açaí em bebida fermentada vendida a R$ 60

image Vinho mais barato e chocolate europeu no Brasil: veja o que pode mudar com acordo Mercosul-UE
Nessa sexta-feira (9), países europeus aprovaram o novo tratado de maneira provisória. A expectativa é que tudo seja formalizado até segunda-feira (12), com assinatura da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

image Milagre? Cientistas japoneses transformam água em 'vinho' usando passas
Pesquisas analisam fermentação natural causada por leveduras presentes na casca da uva-passa

O vinho em questão é o Grama 2024, corte de Sauvignon Blanc e Sémillon, da Casa Tés, fundada por Pedro Testa. Ele é produzido com uvas brancas cultivadas a 1,2 mil metros de altitude em uma fazenda antiga de café no Vale da Grama, em São Sebastião da Grama (São Paulo). Em 2025, o tinto Casa Tés 2022, formado por um blend de Cabernet Franc e Merlot, também ficou entre os melhores.

Entre os 115 selecionados, o pódio é formado pela Itália, com 20 vinhos; Portugal, que possui 18 rótulos; e Estados Unidos (EUA), que classificou 17 bebidas. O painel de degustadores é formado por sommeliers e diretores de bebidas de restaurantes premiados mundialmente, inclusive brasileiros. A presidência está sob responsabilidade da sommerlier-chefe do Mugaritz, restaurante da Espanha que está entre os 50 melhores do mundo, Kristell Monot.

