Vinho brasileiro está entre os melhores do mundo pela 2ª vez; saiba qual é

Um vinho brasileiro foi classificado como um dos melhores do mundo, conforme a lista da World’s Best Sommeliers’ Selection, divulgada nessa quarta-feira (25). Na edição de 2026, a bebida, proveniente de uma vinícola da Serra da Mantiqueira, é a única do Brasil entre os 115 selecionados. A seleção apresenta rótulos de 16 países.

O vinho em questão é o Grama 2024, corte de Sauvignon Blanc e Sémillon, da Casa Tés, fundada por Pedro Testa. Ele é produzido com uvas brancas cultivadas a 1,2 mil metros de altitude em uma fazenda antiga de café no Vale da Grama, em São Sebastião da Grama (São Paulo). Em 2025, o tinto Casa Tés 2022, formado por um blend de Cabernet Franc e Merlot, também ficou entre os melhores.

Entre os 115 selecionados, o pódio é formado pela Itália, com 20 vinhos; Portugal, que possui 18 rótulos; e Estados Unidos (EUA), que classificou 17 bebidas. O painel de degustadores é formado por sommeliers e diretores de bebidas de restaurantes premiados mundialmente, inclusive brasileiros. A presidência está sob responsabilidade da sommerlier-chefe do Mugaritz, restaurante da Espanha que está entre os 50 melhores do mundo, Kristell Monot.