Scott Adams, criador do quadrinho 'Dilbert', morre aos 68 anos

Conhecido por ser o criador da tirinha em quadrinhos "Dilbert", o cartunista Scott Adams morreu aos 68 anos devido a complicações de um câncer de próstata, diagnosticado em maio de 2025. A informação foi anunciada pela ex-esposa de Adams, Shelly Miles, nesta terça-feira (13), durante o programa "Coffee with Scott Adams", que ele apresentava diariamente até a data de sua morte.

Antes de partir, o quadrinista deixou um texto que foi redigido no ano novo para ser lido em seu programa. "Tive uma vida incrível. Dei tudo de mim. Se você obteve algum benefício do meu trabalho, peço que retribua da melhor forma possível. Esse é o legado que quero deixar. Sejam úteis e, por favor, saibam que amei todos vocês até o fim”, leu a esposa de Scott Adams durante o programa de TV americano.

A vida e o legado de Scott Adams

Ao longo de sua vida, Scott fez sucesso com a tirinha que ficou famosa mundialmente por narrar situações sobre as indignidades do trabalho em escritório, desde o ano de sua criação em 1990. Mas em fevereiro de 2023, Scott ficou mal visto após fazer comentários racistas contra negros, chamando-os de "grupo de ódio" e sugerindo que pessoas brancas deveriam "se manter longe deles".

Após o comentário de Adams circular pelo mundo inteiro, centenas de jornais importantes deixaram de publicar a tirinha "Dilbert" em questão de dias e o quadrinho foi descontinuado pela distribuidora. Mas sua carreira não parou com esse episódio, porque o cartunista começou a autopublicar a tirinha com uma versão mais picante, a “Dilbert Reborn” apenas para assinantes de seu site.

Em novembro de 2025, Scott Adams parou de desenhar “Dilbert” devido o estado de saúde, que já estava grave em decorrência do seu diagnóstico de câncer de próstata. Em razão das cãibras e da paralisia parcial nas mãos, ele não pôde mais fazer os traços dos bonecos, mas continuou escrevendo normalmente as tirinhas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editor web em Oliberal.com)