Jornais dos EUA deixam de publicar a tirinha ‘Dilbert’ após comentários discriminatórios do criador

Vários jornais dos Estados Unidos decidiram deixar de publicar a famosa tirinha cômica "Dilbert", criada por Scott Adams, após o cartunista fazer comentários discriminatórios em seu programa veiculado no YouTube. Adams referiu-se à população negra como um "grupo de ódio" e aconselhou os brancos a se afastarem dos negros.

Adams ganhou fama na década de 1990 com o quadrinho "Dilbert", uma crônica contundente do mundo do trabalho, mas seus comentários sobre temas sociais têm sido cada vez mais polêmicos. Na última quarta-feira (22), ele fez comentários sobre uma pesquisa recente da Rasmussen Reports que mostrava que apenas uma pequena maioria de pessoas negras entrevistadas afirmava estar de acordo com a afirmação "é ok ser branco".

"É um grupo de ódio e não quero ter nada a ver com eles", afirmou. "Tal como estão as coisas neste momento, o melhor conselho que eu poderia dar aos brancos é: afastem-se dos negros", acrescentou o cartunista.

VEJA MAIS

A USA Today Network, responsável pela publicação de centenas de jornais nos Estados Unidos, anunciou na noite de sexta-feira (24) que deixaria de publicar a tirinha devido aos comentários discriminatórios de seu criador. O editor do Plain Dealer em Cleveland, Ohio, Chris Quinn, também disse que não foi uma decisão difícil deixar de publicar a tirinha em sua publicação, afirmando que não acolhem quem defende o racismo.

No sábado (25), o Washington Post disse que a tirinha não estaria mais presente em suas páginas a partir de agora, mas que já não havia tempo hábil para evitar sua publicação nas edições do fim de semana. Um porta-voz do jornal afirmou que devido às últimas declarações de Scott Adams que promovem a segregação, o Washington Post não vai mais publicar a tira cômica Dilbert.