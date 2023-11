Relação com o Brasil gera bate-boca no último debate entre candidatos à Presidência da Argentina

A relação da Argentina com o Brasil e com a China foi um dos principais temas discutidos entre os candidatos Javier Milei e Sergio Massa, no último debate antes das eleições para escolha do próximo presidente argentino. Realizado neste domingo (12), o debate era considerado estratégico para conquistar eleitores indecisos, antes da votação do próximo domingo (19).

Durante o programa, o peronista e atual ministro da Economia acusou Milei de querer romper o diálogo com Brasil e China, principais parceiros comerciais do país, e afirmou que isso acabaria com milhares de empregos. "Política exterior não pode ser regida por caprichos”, declarou.

Já Javier Milei acusou o adversário de mentir sobre o possível fim da relação comercial com os dois países. “É uma questão do mercado privado e o Estado não tem porque se meter, porque cada vez que se mete gera corrupção”, disse. “Alberto Fernández [presidente da Argentina] também não falava com [o ex-presidente Jair] Bolsonaro”, continuou.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem apoiado a campanha de Massa na Argentina. Em setembro, marqueteiros e estrategistas brasileiros que lideraram campanhas do PT nos últimos anos reforçaram a equipe do candidato peronista, na tentativa de barrar o avanço do libertário e oposicionista Javier Milei.

A participação de marqueteiros brasileiros ligados ao PT na campanha à Presidência da Argentina foi abordada por Milei. “Sugiro que vejam os vídeos completos e não os editados pelos brasileiros para fazer campanha negativa”, disse.

Pelas últimas pesquisas de intenção de votos, Javier Milei está à frente de Massa, mas as diferenças entre os dois candidatos são pequenas, dentro das margens de erro, o que caracteriza um empate técnico.