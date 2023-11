Javier Milei e Sergio Massa debatem pela última vez antes da votação na Argentina

A uma semana da votação que definirá o próximo presidente da Argentina, os candidatos Javier Milei e Sergio Massa participam, neste domingo (12), do último debate da campanha presidencial argentina.

O segundo turno é disputado por Milei, um populista que se define como libertário, e Sergio Massa, um peronista --- seguidor do movimento que apoia os ideais de Juan Domingo Perón, militar e estadista argentino.

No primeiro turno, Sergio Massa teve 36,68%, enquanto que Javier Milei ficou com 29,98%. O encontro entre os candidatos abordará os temas de economia; educação e saúde; produção e trabalho; segurança e direitos humanos; convivência democrática; relações da Argentina com o mundo.

Existe a possibilidade da relação da Argentina com o Brasil ser abordada durante o debate. Milei criticou, na última semana, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou que caso eleito não irá se encontrar com o líder do país.