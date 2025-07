Sensitiva prevê atentado e queda de Donald Trump: 'Não vai cumprir o mandato'

A sensitiva Izadora Morais voltou a chamar atenção nas redes sociais após fazer novas previsões sobre o futuro político de Donald Trump. Segundo ela, um novo atentado acontecerá a qualquer momento. A afirmação vem com o peso de já ter previsto com precisão o ataque anterior contra o ex-presidente dos Estados Unidos.

“Será um livramento”, assegurou Izadora. Segundo a sensitiva, a situação deve se intensificar ainda mais, com uma forte movimentação em torno de um possível impeachment de Trump.

“Ele não vai cumprir o mandato. Será deposto… ou assassinado. Essa é a realidade”, disse a sensitiva.

Na visão da sensitiva, Trump estaria se encaminhando para a própria queda ao manter discursos de ódio e estimular confrontos diretos, inclusive com aliados históricos. A declaração se espalhou nas redes sociais, chegando até a ser debatida por especialistas em política internacional.

Tensões internacionais e o "efeito Trump" no mundo

Com as tensões entre Irã e Israel, a possível indicação do ex-presidente ao Prêmio Nobel pode ter contribuído para intensificar a clareza das visões de Izadora.

A sensitiva acredita que os acontecimentos envolvendo Trump trarão mudanças importantes não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo.

Como isso afetaria a economia no Brasil

De acordo com Izadora, Trump vai buscar alianças com países europeus que podem complicar o quadro global. E ela é direta ao afirmar que os impactos serão sentidos de forma rápida na economia brasileira: “Veremos o dólar disparar acima de R$ 7. Os preços vão explodir. Vai ser uma crise global, tumultos, guerras, e uma instabilidade sem precedentes”.

As consequências dessa conjuntura, segundo ela, já estão nos trilhos, com sinais evidentes nos mercados financeiros e na geopolítica. Enquanto aliados de Trump mantêm o clima de tensão, analistas enxergam a possibilidade de um desfecho desvantajoso para o ex-presidente.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)