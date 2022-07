Nasa apresenta novas imagens do Universo ‘nunca vistas antes’

O aguardado novo lote de imagens feitas pelo telescópio Espacial James Webb foi revelado pela Nasa nesta terça-feira (12). As lentes do Webb conseguem observar através da poeira cósmica, dando elementos para que os astrônomos entendam mais como as estrelas se formam e como funcionam os buracos negros, que estão entre os principais enigmas a ser desvendados pela astronomia. As informações são da CNN.

De acordo com a agência espacial norte-americana, os novos dados contêm detalhes “nunca vistos antes”.

Última performance de uma estrela morrendo (Nasa / Divulgação)

O James Webb é resultado de uma cooperação internacional liderada pela Nasa em parceria com ESA (Agência Espacial Europeia) e a CSA (Agência Espacial Canadense).

Uma das imagens mais impressionantes é de uma região de uma estrela chamada NGC 3324, na Nebulosa Carina, área conhecida como Penhascos Cósmicos e parece montanhas.

Telescópio James Webb lança luz sobre a evolução da galáxia e como funcionam os buracos negros (Nasa / Divulgação)

A borda da gigantesca cavidade gasosa dentro da estrela, e os “picos” mais altos na primeira imagem desta matéria têm cerca de sete anos-luz de altura. Ou seja, uma distância que, para ser percorrida, levaria sete anos viajando à velocidade da luz.

“A área cavernosa foi esculpida na nebulosa pela intensa radiação ultravioleta e ventos estelares de estrelas jovens extremamente massivas, quentes e localizadas no centro da bolha, acima da área mostrada nesta imagem”, escreveram.