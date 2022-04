Após divulgação de foto do sol, imagem de homem chama a atenção de internautas; veja

Depois que a Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou uma foto do sol - a mais nítida de toda a história -, diversos internautas afirmam enxergar uma pessoa na superfície solar. A imagem do sol foi tirada pelo satélite Solar Orbiter e mostra alguns detalhes da estrela.

Apesar de ser uma brincadeira nas redes sociais, muitas pessoas repercutiram a imagem. No entanto, o que todos veem são as movimentações de plasma ocorridas na coroa solar – a “superfície” do sol. Confira a imagem que está sendo comparada a um humano:

imagem de um suposto homem no sol (ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI; Processamento de dados: E. Kraaikamp (ROB))

O que explica esse efeito é o fenômeno neuropsicológico “pareidolia”, que faz com que a pessoa reconheça/veja formas e objetos familiares em situações aleatórias. Por exemplo, quando as pessoas enxergam a imagem de Jesus Cristo em uma fatia de pão e situações similares.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)