Veja fotos do Sol feitas com a melhor resolução da história

Uma imagem do sol foi divulgada pela Agência Espacial Europeia (ESA). Essa é a foto do astro com melhor resolução da história e permite ver mais nitidamente detalhes como as erupções solares. Além disso, a ESA ainda divulgou imagens coloridas das diferentes camadas da atmosfera solar.

VEJA MAIS

A imagem foi divulgada no final de março e mostra a atmosfera superior do Sol, a “coroa” - que tem uma temperatura de cerca de 1 milhão de graus Celsius. O satélite Solar Orbiter foi usado para tirar a foto. Ele realizou a captura em luz ultravioleta extrema, a uma distância de cerca de 75 milhões de quilômetros do Sol.

O telescópio de alta resolução Extreme Ultraviolet Imager (“Imageador Ultravioleta Extremo", na tradução livre, EUI) foi usado para capturar 25 imagens individuais do Sol e essas fotos foram reunidas para construir um mosaico e dar origem a imagem oficial divulgada pela ESA. A foto final contém mais de 83 milhões de pixels, em uma grade de 9148 x 9112 pixels, e é a imagem de maior resolução do disco completo do Sol e da coroa solar já obtida.

Atmosfera solar 'colorida'

Atmosfera solar (Reprodução: Divulgação)

Para capturar as imagens da atmosfera solar, a ESA utilizou um equipamento diferente do satélite, que é chamado de “SPICE”. Essa ferramenta é projetada para realizar o rastreamento das camadas da atmosfera do Sol, desde a coroa até a “cromosfera”. Para obter as informações, o equipamento observa os diferentes comprimentos de onda da luz ultravioleta extrema que vem de diferentes átomos.

VEJA MAIS

A descoberta permite avanços nos estudos sobre o Sol e as erupções que ocorrem na coroa através das camadas atmosféricas inferiores. Além de possibilitar as pesquisas sobre o aumento da temperatura solar através das camadas atmosféricas ascendentes.

O satélite Solar Orbiter, responsável pelo "SPICE" e pelo "EUI", tem a missão de ser um laboratório espacial de observações sobre o Sol. Lançado em fevereiro de 2020, ele fica a 42 milhões de quilômetros do sol.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)