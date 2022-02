Veja qual foto do Universo a Nasa registrou no dia do seu nascimento

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) possui uma plataforma com fotos tiradas do Universo todos os dias. Os arquivos sobre o cosmo são diversos e chamam atenção pela grande quantidade que o site mantém. O assunto caiu no gosto dos internautas e rapidamente viralizou na web.

Agora, muitas pessoas passaram a procurar qual imagem foi registrada no dia em que nasceram. Veja qual foto do Universo a Nasa capturou no dia do seu nascimento:

Sobre o que são as imagens capturadas pela Nasa?

Os arquivos mantidos no site Astronomy Picture of the Day (APOD), da Nasa, possuem centenas de imagens sobre os mais diferentes objetos do cosmo, que vão desde estrelas, buracos negros, galáxias, até o sistema solar.

E além disso, no APOD também é possível encontrar fotos de tecnologia, como foguetes, observatórios e até estações fora da Terra. Também existe registro de astronautas e cientistas importantes para a exploração espacial.

Quando as imagens sobre o universo passaram a ser registradas pela Nasa?

Todos os arquivos da plataforma começaram a ser feitos a partir de junho de 1995. Antes dessa data não existem registros.

Como ver qual a foto da Nasa foi tirada no dia do seu nascimento?

Acesse o site de arquivo do Astronomy Picture of the Day.

Depois, o usuário entrará em uma página com uma grande lista de arquivos.

Em seguida, basta encontrar o dia, o mês e o ano em que nasceu e descobrir o que foi registrado pela Nasa.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)