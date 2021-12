Aluno do Jurunas premiado pela NASA faz vaquinha para curso de formação de astronautas

Antony David Costa de Sena, estudante belenense de 15 anos, que recebeu certificados e prêmios da National Aeronautics and Space Administration (NASA), nos Estados Unidos, iniciou uma vaquinha com o objetivo de arrecadar recursos para que ele participe de um curso de formação de astronautas análogos em Brasília, Distrito Federal.

Ao todo, o curso custará R$ 1.800,00, sendo R$ 1.200,00 o valor original do curso e R$ 600 a taxa exigida para que a mãe de Antony o acompanhe. Adicionados custos com transporte, hospedagem e alimentação, a jornada de Antony custará em torno de R$ 5.000,00, que são a meta da vaquinha. Até o fechamento desta matéria, já foram arrecadados R$ 775. Para contribuir com a jornada, basta o interessado acessar este link e seguir as instruções do site.

O curso de astronauta análogo, realizado pela Wogel Space Lab em Brasília (DF), formará os primeiros profissionais brasileiros desta categoria, que é responsável por realizar missões astronáuticas em solo terrestre similar a planetas distantes. Antony está na lista dos primeiros convocados ao curso e, se aprovado, se tornará o primeiro astronauta do Pará.

"Concluído o curso, receberei o certificado de astronauta análogo e a medalha de cadete astronauta, me tornando assim o primeiro paraense a se formar nessas categorias. Isso ajudará muito na minha carreira na astronomia e na astronáutica. Meu objetivo é levar a ciência para o mundo inteiro e, principalmente, para as pessoas da periferia", disse Antony.

Antony David foi certificado pela International Astronomical Search Collaboration (IASC) da NASA em agosto deste ano por ter encontrado um asteroide que ainda não havia sido catalogado pela agência espacial norte-americana. Cerca de um mês depois, em setembro, o jovem encontrou mais dois asteroides antes desconhecidos. Já em outubro, o adolescente formou, com cinco amigos, o time “AmaRzonia”, que ganhou a competição Space Apps Challenge da NASA. Além das vitórias internacionais, Antony acumula quatro medalhas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e da Mostra Brasileira de Foguetes.