Nasa anuncia missões para conhecer melhor a dinâmica do Sol e o ambiente espacial

A agência espacial norte-americana Nasa esolheu duas missões científicas, a Multi-slit Solar Explorer (Muse) e HelioSwarm, para estudar a dinâmica do Sol, a conexão da Terra com sua estrela e o ambiente espacial em constante mudança. Também vão fornecer visão mais profunda do universo e dar informações cruciais para ajudar a proteger astronautas, satélites e sinais de comunicação como o GPS. As informações são da RTP, divulgadas pela Agência Brasil.

O anúncio foi divulgado um dia depois de a empresa SpaceX ter declarado que 40 satélites da sua rede Starlink, que iam se juntar a uma "constelação" de 2 mil satélites de internet de banda larga, sofreram impacto causado pela tempestade geomagnética, que ocorre quando os ventos solares penetram no ambiente espacial ao redor da Terra.

De acordo com Thomas Zurbuchen, da Nasa, as missões fornecerão “perspectiva única” sobre os “mistérios” do Sol. A missão Muse vai ajudar os cientistas a entenderem as forças que impulsionam o aquecimento da superfície solar e as erupções que são a base do clima espacial, explicou a agência.

Com isso, será possível observar a radiação ultravioleta extrema do Sol e conseguir "imagens com a maior resolução já capturada na região de transição solar e da superfície”.

O principal objetivo do estudo é investigar causas do aquecimento, instabilidade da superfície e obter informações sobre propriedades básicas do plasma que cobre toda a superfície do Sol.

Já a missão HelioSwarm registrará as primeiras medições multiescala no espaço, das flutuações no campo magnético e movimento do vento solar conhecido como turbulência.

Estudar a turbulência do vento solar em grandes áreas requer testes feitas simultaneamente de diferentes pontos no espaço e, por isso, o HelioSwarm consistirá numa nave espacial central e oito pequenos satélites em órbita sincronizada.

"A inovação técnica dos pequenos satélites do HelioSwarm, que vão operar juntos como uma constelação, oferece oportunidade única para investigar a turbulência e a evolução do vento solar", destacou Peg Luce, vice-diretor da Divisão de Heliofísica da Nasa.

