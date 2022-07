Telescópio captura foto histórica do Universo

A agência espacial norte-americana, Nasa, divulgou nesta segunda-feira (11) a primeira foto colorida feita pelo telescópio espacial James Webb, o sucessor do famoso Hubble. A imagem foi divulgada em um evento na Casa Branca, que contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-presidente, Kamala Harris. As informações foram divulgadas pelo G1 nacional.

Trata-se do primeiro registro operacional do Webb, um programa internacional que é liderado pela Nasa, em parceria com a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) e a Agência Espacial Canadense (CSA).

"Hoje é um dia histórico", disse Biden. "É uma nova janela no nosso universo. É fascinante".

Segundo a Nasa, a imagem é a visão infravermelha mais profunda e nítida do universo até então. Nela, é possível ver um aglomerado de galáxias chamado de SMACS 0723, exatamente como ele era há cerca de 4,6 bilhões de anos.