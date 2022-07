Superfície de Marte é fotografada por sonda chinesa

O planeta Marte foi totalmente fotografado pela sonda chinesa Tianwen-1. Após um ano no planeta, a CNSA (Agência Espacial Chinesa) anunciou que a sonda tinha completado todas as tarefas, incluindo a captura de imagens de média resolução de todo o planeta. As informações são da Agência Brasil.

A sonda Tianwen-1, "busca da verdade celestial" em tradução, foi lançada em 2020, pousando em Marte em maio deste ano. O astromóvel Zhurong iniciou a exploração da superfície enquanto a comunicação entre o rover e a Terra era realizada pelo módulo em órbita.

Um dos principais objetivos da exploração era o registro de imagens de média resolução. As fotos foram feitas pelo módulo que rodeou o planeta vermelho 1.344 vezes em 706 dias, realizando registros de todos os ângulos possíveis, enquanto o rover explorava a superfície, como entender sobre a estrutura geológica, a atmosfera, o meio ambiente e o solo, segundo a CNSA.

"A sonda recolheu 1.040 gigabytes de dados científicos, que foram processados por cientistas na Terra e entregues a equipes de investigação para estudos adicionais", completou.

As informações do módulo foram compartilhadas com a Nasa (agência espacial norte-americana) e a Agência Espacial Europeia. Os dados científicos estarão disponíveis para cientistas internacionais "no momento apropriado".

O rover está inativo desde o dia 18 de maio para se proteger do inverno marciano, que se caracteriza por baixas temperaturas e más condições, com areia e poeira.

Carolina Mota, estagiária da redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.