Foguete misterioso colide com a lua criando cratera dupla

Um corpo de foguete colidiu com sua superfície da Lua criando duas novas crateras – uma de 18 metros de diâmetro e outra de 16 metros - que juntas criaram uma depressão de aproximadamente 28 metros de largura na dimensão mais longa. A colisão ocorreu no dia 4 de março e a localização da cratera incomum foi revelada por meio de imagens compartilhadas pelo Lunar Reconnaissance Orbiter da Nasa, que circula o satélite desde 2009. As informações são da CNN Brasil.

Quatro grandes crateras lunares atribuídas às missões Apollo 13, 14, 15 e 17 são muito maiores do que cada uma dessas criadas durante o impacto de 4 de março. Mas a largura máxima da nova cratera dupla é semelhante às da Apollo. Esta foi a primeira vez que um pedaço de lixo espacial acidentalmente atingiu a superfície lunar que os especialistas conhecem.

A Lua não tem uma atmosfera protetora, por isso está repleta de crateras criadas quando objetos como asteróides batem regularmente na superfície.

O pesquisador independente focado em dinâmica orbital e desenvolvedor de software astronômico Bill Gray foi o primeiro a identificar a trajetória do foguete que atingiu a lua, acreditando ser, inicialmente, o estágio do foguete SpaceX Falcon que lançou o Observatório Climático do Espaço Profundo dos EUA, ou DSCOVR, em 2015.

Porém, reconhecendo que estava errada, mais tarde ele disse que provavelmente se tratava uma missão lunar chinesa de 2014 — uma avaliação que a Nasa concordou, mas foi negada pelo Ministério das Relações Exteriores da China. De acordo com o governo chinês, a sonda em questão (Chang’e-5) queimou na reentrada na atmosfera da Terra.

Os detritos espaciais mais distantes da Terra não são rastreados por nenhuma agência. Especialistas dizem que o maior desafio são os detritos espaciais na órbita baixa da Terra, uma área onde podem colidir com satélites em funcionamento, criar mais lixo e ameaçar a vida humana em naves tripuladas.

Um relatório da Nasa divulgado no ano passado aponta que existem pelo menos 26 mil pedaços de lixo espacial orbitando a Terra que são do tamanho de uma bola de softball ou maior e podem destruir um satélite no impacto; mais de 500 mil objetos do tamanho de uma bola de gude — grandes o suficiente para causar danos a naves espaciais ou satélites; e mais de 100 milhões de peças do tamanho de um grão de sal, pequenos detritos que podem perfurar um traje espacial.