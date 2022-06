Lua e 5 planetas podem ser vistos no céu da capital paraense nesta sexta-feira (24); saiba que horas

Quem acordar um pouco mais cedo e olhar para o céu meia hora antes do nascer do Sol, nesta sexta-feira (24), vai poder acompanhar um espetáculo celestial. E, melhor ainda, sem a necessidade de usar binóculo ou telescópio. Os observadores do mundo inteiro vão poder ver a Lua e os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno em um raro “alinhamento” quíntuplo.

De acordo com os astrônomos, é muito comum que dois ou três planetas consigam se dispor entre si, mas o que irá ocorrer na sexta é considerado inusitado e difícil de ser visto. Tanto prova, que segundo os cientistas, esse tipo de junção planetária só poderá ser vista novamente em 2040.

Segundo detalhou o site especializado AccuWheatherm, o melhor horário para observar o fenômeno é cerca de 45 a 60 minutos antes do nascer dos raios solares. Em Belém, por exemplo, a previsão é que o Sol nasça às 06:15. Assim, o melhor horário para observar esse fenômeno é por volta das 05:45, quando o brilho solar ainda não encobriu os planetas.

O fenômeno, entretanto, pode ser observado do mundo inteiro. Os astros vão brilhar tão forte que os paraenses poderão enxergar a olho nu.