Superlua de morango, solstício e alinhamento planetas: Confira os eventos astronômicos de junho

Este mês de junho promete grandes espetáculos no céu. O melhor de tudo é que ficarão visíveis a olho nú, fazendo a felicidade de quem é apaixonado pelos assuntos relacionados ao cosmos e astronomia. Entre os fenômenos esperados para este mês estão a Superlua de morango, a aparição de Mercúrio, o Solstício e o alinhamento de cinco planetas. Confira.

Com a chegada do inverno, o mês de junho se torna ideal para observar as estrelas e planetas. Os dias frios e secos, que tornam o céu mais limpo - com poucas nuvens -, facilitam a visualização dos acontecimentos do cosmo.

Qual o horário dos eventos astronômicos de junho na minha região?

Para saber mais detalhes sobre a visualização dos fenômenos cósmicos e a posição que eles estarão no céu, alguns sites e aplicativos podem auxiliar. Veja quais são:

Skywalk

Starchart

Sky Saari

Stellarium

Quais os dias que irão acontecer os eventos astronômicos de junho?

14 de junho (terça-feira) - Lua cheia: Superlua de Morango

Chamada de "Superlua", esse fenômeno é caracterizado pelo período em que a fase cheia da Lua coincide ou fica bem próxima ao seu perigeu - quando ela está mais perto da Terra naquele mês, em sua órbita elíptica. Assim, a Lua parece 15% maior e 30% mais brilhante.

O termo "de morango" não significa que a Lua estará com a cor ou o formato de um morango. Ela ficou conhecida dessa maneira devido os povos nativos norte-americanos a chamarem assim. Eles deram essa nomenclatura pois marca o mês em que os frutos selvagens amadurecem naqueles países, no final da primavera (outono no hemisfério Sul).

16 de junho (quinta-feira) - Aparecimento de Mercúrio

Mercúrio é o planeta mais difícil de ser visualizado a olho nú - dos cinco planetas que podem ser enxergados da terra -, pois fica mais próximo do sol e é ofuscado pelo brilho do astro. Mas, neste mês de junho, ele alcança o ponto mais afastado da estrela - fenômeno chamado de elongação máxima a Oeste. Assim, talvez ele fique visível.

Porém, para enxergar esse evento, é necessário acordar cedo. Durante uma semana, Mercúrio ficará visível logo antes do sol nascer. Para tentar visualizá-lo, você deve:

A partir da madrugada do dia 16/6, acordar antes de 5h20;

Olhar para Leste (direção que o Sol nasce)

Observar no período entre 5h20 e 6h30 da manhã, com o céu ainda escuro;

prestar atenção em uma pequena estrela com brilho fixo, pouco acima do horizonte.

17 e 18 de junho (sexta-feira e sábado) - Melhores dias para observar a Lua

No dia 17 e 18/06 a Lua será visível durante toda a noite. Ela irá nascer às 17h40, logo após o pôr do sol, na direção leste - lado oposto ao que o sol se puser.

O melhor momento para a contemplar é durante a primeira hora após o nascimento pois, devido à interação com a atmosfera, ela irá mostrar belas variações de:

tonalidade amarelada

tonalidade alaranjada

tonalidade avermelhada

parecerá maior

A segunda e última superlua de 2022 vai acontecer em 13 de julho. Ela é chamada de "dos Cervos" em tradições do hemisfério do Norte, pois é a época em que a galhada destes animais se regenera.

21 de junho (terça-feira) - Solstício de inverno (fim do outono)

O dia 21/06 marca o início de uma nova estação: inverno no Hemisfério Sul - e começo do verão no Hemisfério Norte. Às 6h14 é o exato momento em que os raios solares incidem a Terra perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, devido ao ângulo de inclinação do planeta.

Assim, as regiões abaixo da linha do Equador ficam menos expostas ao Sol. Não é possível observar todo esse fenômeno no céu, mas os impactos climáticos e astronômicos serão sentidos na terra. Esse evento marca o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Outro fenômeno semelhante, mas oposto, acontece em dezembro, no solstício de verão.

24 de junho (sexta-feira) - Alinhamento de planetas

Para fechar o mês de maneira espetacular, os cinco planetas do Sistema Solar visíveis da Terra a olho nu irão se alinhar na última semana de junho. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno - nesta exata ordem - poderão ser vistos juntos no céu.

Deixando o céu ainda mais bonito, a Lua crescente também poderá ser visualizada entre Vênus e Marte. Para ver todos ao mesmo tempo, é preciso:

observar logo antes do amanhecer, por volta de 5h

Até o final do mês, eles irão render bons espetáculos noturnos.

