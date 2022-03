Qual a melhor fase da lua para cortar o cabelo? Entenda e planeje o calendário capilar

Apesar de ser uma crença antiga, sem comprovação científica, há quem se baseie no calendário lunar para algumas atividades, como é o caso do corte de cabelo. Isso porque muitas pessoas acreditam que a força gravitacional que a lua incide sob a terra - o que é muito mais visível quando pensamos na formação das marés - também ajuda no tratamento das madeixas. Uma das razões é que o organismo humano é composto por mais de 70% de água, um dos principais condutores de energia. Entenda como funciona esse cronograma lunar e se programe para cada objetivo.

Como funciona o calendário lunar?

As fases da lua são divididas em quatro ciclos, totalizando 29,5 dias. Lua Nova; Lua Minguante; Lua Crescente e Lua Cheia.

VEJA MAIS

O que acontece com o corte de cabelo feito na ‘Lua Nova’?

Assim como o próprio nome, a Lua Nova tem uma energia importante para transformar o que se deseja. Nas madeixas é indicada para quem quer mudar de cor, cortar ou recuperar os danos nos fios. É ideal para recomeços.

O que acontece com o corte de cabelo feito na ‘Lua Crescente’?

A energia da Lua Crescente tem impacto no fortalecimento dos fios, além de ajudar a crescer mais rápido o cabelo. É indicada, ainda, ao público que precisa tirar implantes e química.

O que acontece com o corte de cabelo feito na ‘Lua Cheia’?

Quem possui os cabelos mais ralos e pouco volumosos, a lua cheia pode ajudar a preencher a densidade dos fios. As madeixas ficam mais fortes para aguentar químicas e prolongar o efeito da hidratação.





O que acontece com o corte de cabelo feito na ‘Lua Minguante’?

O principal finalidade desse ciclo da Lua Minguante é ajudar a controlar a queda de cabelo, além de reduzir os fios volumosos, deixando-o mais fino e leve.