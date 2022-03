Conheça a 'síndrome do cabelo impenteável' e como é feito o diagnóstico

A curiosidade de um seguidor fez com que a americana Katelyn Samples descobrisse uma síndrome rara do filho caçula, o pequeno Locklan, de até então apenas 10 meses. Meses atrás, a criança ficou famosa na web por aparecer com os fios de cabelo loiro arrepiado e, por conta da repercussão, a mãe descobriu o diagnóstico do filho: a síndrome do cabelo impenteável. Saiba mais sobre a síndrome:

O diagnóstico veio após uma consulta com um dermatologista pediátrico. Além dos fios arrepiados, o menino também desenvolveu uma hipersensibilidade na pele.

O que é a síndrome do cabelo impenteável?

A síndrome do cabelo impenteável é uma doença genética rara. No mundo, foram confirmados apenas 100 casos.

Como é feito o diagnóstico do 'cabelo impenteável'?

O diagnóstico só pode ser feito em um exame em microscópio, pois as pessoas que possuem a síndrome têm a haste do cabelo triangular, achatada ou irregular, o que é imperceptível a olho nu.

Quem pode ter a síndrome do cabelo impenteável?

A síndrome do cabelo impenteável costuma ser mais frequente entre crianças e adolescentes caucasianos, ou seja, com cabelo loiro, e entre as idades de três meses a 12 anos.

Qual o tratamento para a síndrome do cabelo impenteável?

Não existe um tratamento específico para a síndrome. Há relatos de que a doença costuma melhorar sozinha, geralmente no início da puberdade.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)