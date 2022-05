Nasa gravou o som de um buraco negro; ouça

Um dos lugares que mais geram curiosidade e inspiram a criação de diversas obras cinematográficas é o espaço. E é cada vez mais frequente o interesse e investimentos financeiros para tentar obter mais informações sobre ele e a possível existência de outras vidas fora do planeta Terra.

Diversas missões já foram realizadas e, em uma delas, astrônomos conseguiram gravar o som de um buraco negro, no centro do aglomerado de galáxias Perseus. Apesar do "equívoco popular", há som no espaço e o sinal de rádio foi detectado seis vezes no centro da galáxia.

O que é um buraco negro?

Com forte campo gravitacional, o buraco negro é uma região formada no espaço e essa gravidade atrai matéria que é comprimida e pode até ser destruída. Nem a luz consegue escapar de dentro do buraco negro.

Desde 2003, esse buraco negro no centro da galáxia Perseu tem sido associado com som. Os astrônomos descobriram que ondas de pressão enviadas pelo buraco negro causavam ondulações no gás quente do aglomerado que se traduzem em uma nota, que os humanos não conseguem escutar.

Apesar disso, foi realizada uma nova sonificação e os dados astronômicos foram divulgada pela Nasa durante a Semana do Buraco Negro deste ano. Confira:

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)