A cerimônia de coroação do rei Charles III ao lado da esposa, rainha Camilla, como monarcas do Reino Unidos, ocorreu neste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres. O ato solene foi marcado por ritos sagrados, como unção de Charles com óleo sagrado e o recebimento de símbolos nobres, como por exemplo, o anel, centros e a coroa. Tudo conduzido pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

Mais de 2 milhões de pessoas participaram da celebração entre representantes religiosos, chefes de Estado, ministros das Relações Exteriores e a família real britânica. Além de agentes comunitários e de caridade.

Um dos momentos mais marcantes foi quando Charles III e Camilla saíram da abadia rumo ao Palácio de Buckingham. Na sacada do palacete, eles saudaram o público, que lotou as ruas de Londres apenas para ver as carruagens passarem com os membros da família real, ou estarem mais próximos de um momento histórico que se recebe após 70 anos da coroação da rainha Elizabeth II.

Pensando nisso, o O Liberal.com selecionou as fotos dos principais momentos que marcaram a cerimônia. Veja abaixo:

Momentos marcantes: veja imagens da cerimônia de coroação do rei Charles III O príncipe de Gales, William, e a princesa Catherine, da Grã-Bretanha, chegam à cerimônia na Abadia de Westminster, no centro de Londres, neste sábado, 6 de maio de 2023, momentos antes das coroações do rei britânico Charles III e da rainha Consorte, Camilla (Foto / Phil Noble / Associated Press / Estadão Conteúdo) O príncipe Louis (c), da Grã-Bretanha, acompanha cerimônia de Coroação de seu avô, o rei britânico Charles III e do rei britânico Camila, Rainha Consorte, na Abadia de Westminster, no centro de Londres, neste sábado, 6 de maio de 2023 (Foto / Aaron Chown / Associated Press / Estadão Conteúdo) Rei Charles III acenando do pública da sacada do palácio (Foto / Oli SCARFF / AFP) Homenagem ao rei Charles III (Foto / Carlos Jasso / AFP) Camilla, é coroada como a Rainha Consorte, durante a cerimônia de sua coroação e do rei Carlos III, da Grã- Bretanha, dentro da Abadia de Westminster, no centro de Londres, neste sábado, 6 de maio de 2023 (Foto / Jonathan Brady / Associated Press / Estadão Conteúdo) Príncipe Harry sozinho na coroação do pai, rei Charles III (Foto / Toby Melville / POOL / AFP) Rei Charles III e rainha Camila na carruagem (Foto / Glyn KIRK / AFP) O rei Charles III, da Grã-Bretanha, é coroado durante a cerimônia de coroação dentro da Abadia de Westminster, no centro de Londres, neste sábado, 6 de maio de 2023 (Foto / Aaron Chown / Associated Press / Estadão Conteúdo) A coroa de São Eduardo, do século 17, é carregada para a cerimônia de coroação do rei Carlos III, da Grã-Bretanha, e da rainha consorte, Camilla, na Abadia de Westminster, em Londres, neste sábado, 6 de maio de 2023 (Foto / Phil Noble / Associated Press / Estadão Conteúdo) Essa é a primeira coroação da Grã-Bretanha em 70 anos e apenas a segunda na história a ser televisionada. Charles será o 40º monarca reinante a ser coroado na igreja central de Londres desde o rei Guilherme I em 1066 (Foto / Jonathan Brady / Associated Press / Estadão Conteúdo) O rei Charles III, da Grã-Bretanha, é coroado durante a cerimônia de coroação dentro da Abadia de Westminster, no centro de Londres, neste sábado, 6 de maio de 2023 (Foto / Jonathan Brady / Associated Press / Estadão Conteúdo)