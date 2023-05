Rei Charles III e rainha Camila aparecem na sacada de Buckingham e acenam para súditos

Após serem coroados rei Charles III e a rainha Camilla saíram da Abadia de Westminster, rumo ao Palácio de Buckingham, na manhã deste sábado (6), onde surgiram na sacada do palacete para saudar o público e curiosos, que lotam as ruas de Londres apenas para ver as carruagens passarem com a família real britânica.

(Reprodução/ TV Globo)

Essa deve ser a imagem mais importante do dia. O motivo? O conjunto dos familiares da realeza e a ordem em que estão dispostos traz grandes significados, como, por exemplo, a relevância que terão para a nova monarquia e também as suas atribuições.

Assim que chegou ao jardim de Buckingham, Charles recebeu saudações militares. Em seguida, ele e a rainha Camilla, acompanhados da Princesa de Gales, Kate, e o filho mais velho, o príncipe William, das irmãs de Camilla, e os netos a Princesa Charlotte de Gales e os Príncipes George de Gales e Louis de Gales.