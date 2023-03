Ataque terrorista deixa três feridos em Tel Aviv; atirador foi morto

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em Tel Aviv na noite desta quinta-feira (9). As autoridades israelenses classificaram o caso como "ataque terrorista" e informaram que o atirador foi morto. O autor dos disparos pessoas que estavam em uma área central da cidade, onde há uma concentração de bares e restaurantes, por volta das 19h (horário local).

De acordo com relatos, entre os feridos há uma pessoa baleada no pescoço que foi levada em estado grave para o hospital. O atirador foi identificado como Moataz al-Khawaja, de 23 anos, um palestino representante do Hamas que ficou preso por mais de um ano em Israel por porte de armas. O grupo militante islâmico reivindicou o ataque.

Enquanto isso, em cidades da Cisjordânia, doces estão sendo distribuídos aos pedestres em celebração ao ataque em Tel Aviv. O porta-voz do Hamas, Hazem Kassem, descreveu o ataque como "uma operação heroica" e destacou que é uma "reação natural e muito rápida" ao incidente em Jaba, uma aldeia da Cisjordânia, onde três milicianos da Jihad Islâmica foram mortos por uma unidade militar israelense.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, comentou sobre o ataque em suas redes sociais, escrevendo: "Um ataque sério esta noite em Tel Aviv. Rezo pela paz dos feridos e fortaleço as mãos da polícia e das forças de segurança que atuam no terreno".

A tensão entre Israel e Palestina tem aumentado nos últimos meses, com um aumento da violência na Cisjordânia ocupada. Desde o fim de janeiro, 13 israelenses e uma ucraniana foram mortos em confrontos. No ano passado, forças israelenses fizeram milhares de prisões na Cisjordânia e mataram mais de 200 palestinos, incluindo combatentes e civis. Mais de 40 israelenses morreram em ataques de palestinos no mesmo período.