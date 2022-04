Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas após ataque em Tel-Aviv

Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas após um ataque a tiros em Tel-Aviv nesta quinta-feira (7), no sexto atentado em Israel desde 22 de março. A onda de violência, a maior em seis anos, já deixou 11 mortos, segundo autoridades locais. As informações são da Agência Estado.

O ataque ocorreu em um bar, por volta das 21h, que estava cheio em razão do fim da semana de trabalho - que em Israel vai de domingo a quinta-feira. O autor dos disparos está desaparecido e a polícia pediu que moradores da região não deixem suas casas.

O tiroteio foi o sexto ataque em Israel em menos de três semanas e aumentou os temores de uma onda ainda mais intensa nos próximos 10 dias, quando a rara convergência de Ramadã, Páscoa e Páscoa judaica deve aumentar ainda mais as tensões entre israelenses e palestinos.

A TV local mostrou destroços do lado de fora do bar, onde equipes de emergência e policiais estavam ao lado de uma pilha de cacos de vidro. Yisrael Weingarten, um paramédico que tratou algumas das vítimas, disse que testemunhou uma grande comoção no local, com dezenas de pessoas correndo nas ruas e os feridos deitados na calçada.