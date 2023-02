Sobe para 100 o número de mortos em atentado terrorista no Paquistão

Subiu para 100 o número de mortos no atentado terrorista ocorrido na última segunda-feira (31), no Paquistão, considerado o pior dos últimos 10 anos. O alvo da ação extremista foi uma mesquita da cidade de Peshawar, próximo à fronteira com o Afeganistão. Noventa e sete das vítimas eram policiais. Mais de 220 pessoas ficaram feridas. Com informações do portal Metrópoles.

Segundo as autoridades, ao menos 300 pessoas passavam pelo local no momento da explosão. O bairro onde está localizada a mesquita, Police Line, é tido como de alta segurança da cidade e concentra importantes prédios governamentais e militares. O ministro da Defesa acusou o Talibã paquistanês e disse que os militantes estão operando no território do Afeganistão.

De acordo com Mohammad Asim, porta-voz do centro médico da cidade, a maioria dos corpos foi levado para o Hospital Lady Reading”. Com a explosão, o teto da mesquita desabou, deixando várias pessoas presas sob os escombros. O atentado em Peshawar o segundo em menos de um ano. A cidade fica no limite com áreas tribais autônomas na fronteira com o Afeganistão e e é alvo frequente de ataques extremistas.